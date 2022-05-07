馬斯克闢謠！否認川普鼓勵他買推特

近日外媒披露美國前總統川普曾「悄悄」鼓勵全球首富馬斯克收購社交媒體巨頭推特，對此，馬斯克週五 (6 日) 回應：「這是假消息。」

(圖片：馬斯克推特)

前加州共和黨國會議員、現任媒體平台 Truth Social 母公司川普媒體科技集團執行長努內斯 (Devin Nunes) 週四向外媒透露：「基本上在馬斯克買下推特之前，川普就鼓勵馬斯克買下推特，因為我們公司的目標就是建立一個社群，讓人們處於一個友好、安全的環境中。」

隨著謠言滿天飛，馬斯克週五 (6 日) 回應這是假消息，他推文寫道：「我與川普沒有直接或間接的溝通，他已經公開表示只會待在 Truth Social 平台上。」

自 2021 年 1 月 6 日國會大廈暴力事件後，川普帳號遭臉書和推特等多個社群平台封鎖，川普今年 2 月 20 日索性推出自家社群平台 Truth Social，欲強勢回歸社群媒體，他在 4 月 28 日於該平台首度發文：「我回來了！」

馬斯克 4 月 25 日與推特達成 440 億美元收購協議後，川普打破沉默表示，即使馬斯克撤銷推特禁令，他也不會回到推特平台，而 Truth Social 媒體平台是他唯一的發聲平台。

儘管 Truth Social 將推特視為競爭對手，努內斯週四透露：「他與川普都鼓勵馬斯克收購推特，以結束該平台的審查制度... 馬斯克這樣的人正在做他正在做的事情。我們絕對舉手贊成。」

統計數據顯示，川普就任美國總統期間，在 2017 年下半年和 2018 年上半年平均每天發布 8 條以上的推文，在接下來的幾年裡，發文數穩步上升，在帳號被禁前的最後半年裡，川普平均每天發 34 條推文。這與過去兩個月，川普在自家媒體發文的頻率差距頗大。

推特 (TWTR-US) 週五下跌 1.17% 至每股 49.80 美元，今年迄今漲幅高達 16.74%。