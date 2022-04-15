日本去年總人口減少64.4萬人 寫下史上最大降幅

日本總務省周五 (15 日) 發布 2021 年 10 月 1 日的人口推算數據，包含外國人在內，總人口為 1 億 2,550 萬 2 千人，較 2020 年 10 月減少 64 萬 4 千人，連續 第 11 年走下坡。減少率為 0.51%，創下該統計自 1950 年展開以來的最大降幅。

其中，15~64 歲工作年齡人口數為 7,450 萬 4 千人、減少 58 萬 4 千人，占日本總人口的比率為 59.4%，創歷史新低。勞動力的減少，恐導致日本經濟成長速度放緩。

65 歲以上高齡人口數報 3,621 萬 4 千人，占日本總人口的比率為 28.9%，創歷史新高；高齡化的現象仍持續進行當中。而高齡人口的增加，若造成年金、醫療、照護等社會保障相關的費用膨脹，也將成為日本財政惡化的一大要因。

新生兒數報 83 萬 1 千人，較前一年減少 4 萬人。死亡人數報 144 萬人，較前一年增加 6 萬 8 千人。人口自然減少 60 萬 9 千人，連續 15 年出現自然減少，減少幅度持續擴大。

另一方面，外國人的社會減少 (遷入人數減遷出人數) 報 2 萬 8 千人，相隔 9 年出現負成長。原因在於新冠肺炎 (COVID-19) 的疫情惡化，對外國人的出入境造成嚴重影響。