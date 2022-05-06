美4月非農就業料續強但力道稍緩 市場聚焦工資成長

最新非農報告將在周五 (6 日) 稍晚出爐，市場預期 4 月非農就業人口將繼續增加，但增長力道較上月放緩，考慮到市場對通膨的擔憂加劇，本次非農關注焦點可能著重在工資增長的部分。

道瓊社 (Dow Jones) 調查經濟學家預估 4 月非農就業人口增加 40 萬人，略低於 3 月的 43.1 萬，失業率下滑至 3.5%，略低於 3 月的 3.6%，若數據符合市場預期，將是非農新增人口連續第 11 個月達到 40 萬。

有經濟學家認為，鑒於美國就業市場已相當火熱，若工資成本增加，只會繼續推高通膨並壓縮企業獲利空間，因此，就業增長放緩或許會受到市場歡迎。

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 表示：「勞動力市場繼續強勁增長，但現階段需要的是稍微放慢腳步，因為我們即將超越充分就業，且通膨問題變得越來越嚴重，最終我們會需要達成每月不超過 10 萬人的目標。」

市場預期美國非農就業將維持強勁增長，但增幅略低於上月 (圖：AFP)

對受到通膨因素干擾而震盪難歇的金融市場來說，本次非農的關注重點，勢必會落在工資增長的部分。

道瓊預期，4 月工資月增率估 0.4%，年增率估 5.5%，均維持前值不變。

Bleakley Global Advisors 投資長 Peter Boockvar 認為，市場不會希望看到工資意外上漲，尤其是在單位勞動力成本創下 40 年新高之際。美國昨日公布第 1 季單位勞動力成本飆漲 11.6%，使過去 4 季的漲幅達到 7.2%，是 1982 年以來最大。

Zandi 則認為，工資增長力道還沒有到足以推動通膨的地步，但若就業市場不降溫，這種情況也可能發生，並導致工資價格面臨螺旋式上升，屆時聯準會 (Fed) 恐被迫更積極升息，經濟衰退風險也更大。

Zandi 說：「目前通膨率為 8%，工資成長率為 5%，你不會希望看到這種情況維持很長一段時間，明年開始，我們會看到通膨率回落且低於工資增長率。」他強調，由通膨帶動工資成長是合理的說法，目前來看，工資並沒有推升通膨。

Fed 宣布升息 2 碼之際，總裁鮑爾 (Jerome Powell) 多次評論勞動力市場的吃緊狀態，但也表示，隨著勞動力市場恢復供需平衡，高工資增長可望趨於平穩。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 全球固定收益策略主管 Jim Caron 表示：「如果第 1 季工資和就業表現強勁，但增幅放緩，這代表單位勞動力成本正在上升，薪資通膨即將開始。」