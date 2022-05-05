美國第1季勞動生產率下跌7.5% 近75年來最糟

美國勞工統計局發布報告，隨著美國應對激增的新冠病毒病例，勞動力成本飆升，2022 年第 1 季勞工生產率以近 75 年來的最快速度下降。

從 1 月到 3 月，衡量產出與工作時間的非農生產率下降 7.5%，是自 1947 年第 3 季以來的最大降幅。

與此同時，單位勞動力成本飆升 11.6%，使過去 4 季漲幅達到 7.2%，是自 1982 年第 3 季以來的最大漲幅。這項指標計算雇主向勞工支付的每單位產出的工資和福利。

華爾街的估計值是生產力下降 5.2% 和單位勞動力成本增加 10.5%。按 4 季基礎計算，生產率下降 0.6%，為 1993 年第 4 季以來最大降幅。

總而言之，這些數字凸顯出美國的通膨飆升。美國物價上漲速度達到 40 多年來的最快水平。聯準會 (Fed) 周三 (4 日) 宣布將加息半個百分點，以持續控制通膨。

生產力數據反映出各項因素匯集的第 1 季，以國內生產總值 (GDP) 衡量的經濟成長率下降 1.4%。

不斷上升的新冠病例數、失控的通貨膨脹和俄羅斯入侵烏克蘭，都削弱了經濟活動，但大多數經濟學家仍預計今年稍後經濟會恢復成長。Fed 主席鮑爾周三在新聞發布會上表示，他仍然認為美國處於強勢地位，但如果要保持強勁復甦，就必須抑制通膨。