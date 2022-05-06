美國30年期房貸利率攀升 至2009年8月以來新高

美國房貸利率持續攀高，仍未出現放緩跡象。

房地美 (Freddie Mac) 周四 (5 日) 發布報告，30 年期住房抵押貸款的平均利率從上周的 5.10% 攀升至 5.27%，這是自 2009 年 8 月以來最高水準，比年初的平均利率高出約 2.2 個百分點。

這種美國最受歡迎房貸的平均利率在 1 年前則僅 2.96%。

本周 15 年期房貸的平均利率，從之前的 4.40% 上升至 4.52%。5 年期可調整利率房貸的平均利率，從 3.78% 攀升至 3.96%。

聯準會本周將基準利率上調 0.5 個百分點，並暗示可能持續升息。聯準會利率會影響整個經濟的借貸成本，而房貸利率通常會在幾天內對上漲做出反應。

房地美首席經濟學家 Sam Khater 在報告中指出，這種壓力應該會在 2022 年晚些時候減輕，但在那之前，潛在買家將不得不面臨更高的准入門檻。他說：「雖然住房負擔能力和通膨壓力對潛在買家構成挑戰，房價增長仍將繼續，但其增速在未來幾個月內預計會放緩。」

飆升的價格和更高的房貸利率，已經打擊了需求。 3 月份新房銷售量連續第 4 個月下降，待售房屋銷售量也是如此。隨著利率走高，需求可能會更快下降。

全美房地產經紀人協會 (National Association of Realtor) 首席經濟學家 Lawrence Yun 認為，今年餘下的時間，住房市場依然存在不確定性。

他表示，與幾個月前相比，現在的抵押貸款利率對購屋者來說，意味著要支付更多的錢。以一個中位數價格的房屋來說，購房者所支付貸款的差異，每月會多出 300 至 400 美元，這對薪資家庭是不小的負擔。