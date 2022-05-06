停滯性通膨擔憂令美股狂喜變調 前官員：股市下跌正合Fed心意

美國聯準會 (Fed) 升息 2 碼、祭出 22 年來最大升幅，未能安撫投資人對停滯性通膨 (stagflation) 的擔憂，美股周四 (5 日) 暴跌，道瓊狂瀉千點，是 2020 年 3 月以來最糟單日表現。

儘管美股在 Fed 主席鮑爾排除一口氣升 3 碼的可能性之後大漲，但周四證明這只是一日行情，投資人再度把注意力放在停滯性通膨和經濟衰退疑慮，從股市到債券，幾乎所有資產都下殺，大型科技股組成的那斯達克 100 指數暴跌逾 5%，10 年期美債殖利率再度升破 3% 整數關卡。

瑞銀集團 (UBS) 一項評估在停滯性通膨環境下受益企業的指數，在周三飆升 3.5%，而反映通膨預期的美國 10 年期平衡通膨率也高掛在多年高點。

曾任 Fed 副主席的佛格森 (Roger Ferguson) 表示，鮑爾雖然對 Fed 引導美國經濟軟著陸表達信心，但投資人很快意識到艱難的經濟現實，Fed 升息可以減緩通膨上升的速度，但無法讓通膨完全獲得控制，「Fed 做了他們能做的，但只能做到這裡，市場和經濟信心無法很快翻轉。」

佛格森認為，美國通膨或許已經觸頂，但可別因此期待通膨將大幅降溫，美國經濟衰退的風險極高。

富國證券股票策略部門主管 Chris Harvey 說：「停滯性通膨風險確實存在。這將是下半年的首要題材，通膨極為難纏，而經濟成長將減緩。」

前紐約聯準銀總裁：股市挫跌正中 Fed 下懷

曾任紐約聯準銀行總裁的杜雷 (William Dudley) 表示，對積極壓制通膨的 Fed 來說，股市暴跌正合他們心意，「Fed 希望股市下跌、債券殖利率上升，我認為股市終將追上他們的預期。」

他解釋，股市對 Fed 政策反應愈小，Fed 要做的工作就愈多，反之亦然。換句話說，若金融情勢不再繼續收緊，Fed 將被迫發布更激進的措施。

杜雷說：「Fed 將樂見貨幣政策改變開始對股票和債券產生影響。 」