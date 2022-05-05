Fed 5月、3月聲明比一比：俄烏戰和中國封鎖影響、高度關注通膨風險

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (5 日) 凌晨 2 點公布 5 月貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間調升 2 碼至 0.75% 至 1.0%，並宣布 6 月起每月將資產負債表縮減 475 億美元，最終每月將縮減 950 億美元。

以下是 Fed 5 月會議聲明，與上一次 3 月會議聲明相比的措詞差異：

儘管第 1 季整體經濟活動下滑，家庭支出和企業固定投資仍強勁。最近幾個月的就業成長強健 (robust)，失業率已大幅下滑。通膨率居高不下，反映和疫情相關的供需失衡、較高的能源價格和廣泛的物價壓力。

「3 月聲明說道：經濟活動和就業持續增強。最近幾個月的就業成長強勁 (strong)，失業率已大幅下滑。...」

俄羅斯侵略烏克蘭導致巨大的人道和經濟苦難。這對美國經濟的影響是高度不確定的，侵略和相關事件對通膨帶來額外的上升壓力，而且可能打壓經濟活動。此外，中國因 Covid 相關的封鎖可能加劇供應鏈中斷。委員會高度關注通膨風險。

「3 月聲明說道：... 是高度不確定的，但短期內侵略和相關事件可能對通膨帶來額外的上升壓力，並打壓經濟活動。」

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。在堅持適當貨幣政策立場下，委員會預期通膨將回到 2% 目標，且勞動力市場將保持強勁。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到 0.75% 至 1% ，並預期繼續調高目標區間將是合適的。除此之外，委員會決定從 6 月 1 日開始縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，一如與這份聲明同時發布的「縮減聯準會資產負債表規模計畫」所描述的內容。

「3 月聲明說道：... 為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間提高到 0.25% 至 0.50%。... 委員會預期開始在未來某一場會議上開始縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券。」

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、布拉德 (James Bullard)、喬治 (Esther George)、哈克 (Patrick Harker)、梅斯特 (Loretta Mester) 和華勒 (Christopher Waller)。哈克是本次會議的代理投票委員。

「3 月聲明中，布拉德投下反對票。」