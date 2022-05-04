〈美股早盤〉Fed會議即將登場 市場料升息2碼 美股漲跌互現

投資人準備迎接聯準會（Fed）稍晚公布的利率決定，市場普遍預期 Fed 將升息 2 碼（50 個基點），為 2000 年 5 月以來最大升息幅度，此外，日前星巴克 (SUBX-US)、超微（AMD）等企業公布亮麗財報，美股周三（4 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 90 點或近 0.26%，那斯達克綜合指數跌 0.4%，標普 500 指數漲 0.02%，費城半導體指數漲 0.3%。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將台灣時間周四（5 日）凌晨兩點公布利率決議，市場普遍預期將大幅升息 2 碼（50 個基點），為 2000 年以來最大幅度的升息，此外也預料 Fed 將公布縮減規模近 9 兆美元資產負債表的計畫。

分析師指出，假如 Fed 主席鮑爾展現鷹派立場，美元有望獲得強勁的反彈動能，而金價面臨大跌的風險。渣打銀行表示，此次 Fed 會議更有可能採取鷹派立場而非鴿派。鷹派的主要風險是在擴大未來會議上的升息幅度至 3 碼（75 個基點）或加快量化緊縮（QT）。

在新一輪貨幣緊縮浪潮的影響下，全球債券價格正在下滑，美國 10 年公債殖利升破 3%，德國 10 年期公債殖利率為 1%，英國接近 2%。在英國央行考慮將利率上調至全球金融危機以來最高水準之際，最安全的英鎊企業債券殖利率已升至疫情高峰上方。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）週三受訪時表示，隨著通膨衝擊全球經濟，Fed 本應該更快升息，並稱 Fed 採取收緊貨幣政策導致美國經濟軟著陸的可能性為 33%，導致溫和經濟衰退的可能性為 30%。

經濟數據方面，ADP 公布美國最新小非農報告，4 月美國私營部門新增就業僅增 24.7 萬，遠低於市場預期的 39.5 萬，也較 3 月向上修正後的 47.9 萬大幅下滑。

國際油價方面，隨歐盟宣佈新一輪對俄製裁措施，將逐步實施石油禁運，美國西德州原油期貨與布蘭特原油期貨雙雙上漲逾 4%。

截至台北時間周三（4 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Uber(UBER-US) 早盤挫跌 8.92%，至每股 26.86 美元

Uber 周三美股開盤前公布 2022 會計年度第一季財報，營收激增 136% 至 68.5 億美元，遠高於市場預期的 61.3 億美元，經調整後 EBITDA 報 1.68 億美元，較去年同期成長 5.27 億美元，總訂量年增 35% 至 264 億美元，高於先前預期，然而淨損 59 億美元，經調整後每股虧損 3.04 美元，盤前股價跌逾 9%。

不過該公司看好營運正在從新冠疫情的低點復甦，也不需要進行大筆投資留住司機，預估第二季總預訂量介於 285 億至 295 億美元之間，經調整後 EBITDA 介於 2.4 億美元至 2.7 億美元之間，並表示將在今年產生「有意義的正現金流」。

莫徳納 (MRNA-US) 早盤下跌 0.23%，至每股 146.21 美元

由於上季疫苗銷售成績亮眼，莫德納第一季獲利報 36.6 億美元，較去年同期的 12 億美元成長 3 倍。上季營收報 60.7 億美元，經調整後每股獲利報 8.58 美元，雙雙遠高於市場預期的 46.2 億與 5.21 美元。

超微 (AMD-US) 早盤上漲 4.38%，至每股 95.12 美元

超微（AMD）第一季財報，營收年增逾 7 成且首度突破 50 億美元大關，並因看好資料中心需求帶動業績成長，調升全年展望，由於 Q2 和全年營收預測雙雙優於預期，激勵早盤股價勁揚。超微第一季營收年增 71% 至 58.9 億美元，經調整後每股獲利成長 117% 至 1.13 美元，皆高於市場預估的 55.2 億與 0.91 美元。

超微預估第二季營收約 65 億美元，高於市場預期的 63.8 億美元，全年營收約成長 60% 至 263 億美元，不僅優於先前預估的 215 億美元，也優於市場預期的 251.45 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 ADP 新增就業人數報 24.7 萬，預期 39.5 萬，前值 47.9 萬

美國 3 月貿易收支報 - 1,098 億美元，預期 - 1,070 億美元，前值 - 898 億美元

美國 4 月 Markit 綜合 PMI 終值報 56.0，預期 55.1，前值 57.7

美國 4 月 Markit 服務業 PMI 終值報 55.6，預期 54.7，前值 58.0

美國 4 月 ISM 非製造業指數報 57.1，預期 58.5，前值 58.3

華爾街分析：

高盛公開市場股票投資長 Katie Koch 表示，儘管股市走跌，但由於估值仍然偏高，風險資產上仍有困難，一些人認為滯脹是真正的風險。

T. Rowe Price 經濟學家 Blerina Uruci 表示，儘管聯準會仍會將重心放在平抑通膨上，但是為了達到軟著陸，任何進一步的鷹派立場都可能在一定程度上得到緩和。