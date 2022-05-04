專家：Fed將升息2碼 美國經濟恐難軟著陸

美國聯準會 (Fed) 將於週二 (3 日) 起召開為期 2 天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，市場關注聯準會做出關鍵決議。一份調查顯示，專家普遍認為 Fed 將在本次升息 2 碼，隨後在 6 月再度升息。此外，多數專家認為，Fed 恐難以實現經濟「軟著陸」(Soft Landing)。

據 CNBC 的調查顯示，30 名受訪的專家認為，Fed 將在 4 日宣布升息 2 碼，為 22 年來首見，隨後在 6 月將進一步升息，不過升息幅度為 1 碼。

此外，專家們預期，至今年底，Fed 會將利率升至 2.25%，並且終端利率 (Terminal Rate) 將在 2023 年 8 月達到 3.08%，較 3 月份的預估高出 72 個基點。隨後，利率將在 2023 年底降至 2.6%。

值得關注的是，在 Fed 的緊縮步調較預期更為激進以及通膨維持高點的情況下，多數受訪的專家都認為 Fed 將難以實現「軟著陸」。

當被問及若將通膨率降至 2% 是否會導致經濟衰退時，有 57% 的受訪者人表示會，有 33% 的人表示不會，另有 10% 的人表示不確定。其中，認為會經濟衰退的受訪者平均預測，美國出現經濟衰退的時間會是 2023 年 8 月，並且 53% 的人認為是中度衰退，43% 的人認為將是溫和衰退。

德銀也在先前發布的一份研究報告預測，Fed 即將大幅升息與縮表將對美國經濟造成重大打擊，料美國最快在 2023 年最後一季陷入經濟衰退。

德銀經濟學家在報告中提到，聯準會恐無法達成軟著陸，預期 2023 年底至 2024 年初，額外的緊縮政策將重擊美國經濟，導致美國走向「溫和」的經濟衰退。