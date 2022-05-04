〈財報〉CVS第一季業績優於市場預期 上調全年獲利目標

美國連鎖藥局 CVS Health 周三（4 日）美股開盤前公布 2022 會計年度第一季財報，由於保險部門與藥局銷售強勁，營收、獲利皆優於市場預期，且看好未來處方藥等需求成長，上調今年財測，不過預料新冠疫苗與檢測需求將下滑。

截稿前，CVS Health(CVS-US) 盤前上漲 1.83%，每股暫報 97.74 美元，市值報 1,260.4 億美元。該股今年以來累積下跌約 7%，表現優於標普 500 指數的 12% 跌幅。

CVS 預估，今年經調整後每股獲利介在 8.2 美元至 8.4 美元之間，高於先前預估的 8.1 美元至 8.3 美元。

CVS 第一季（截至 3/31）營收年增 11% 至 768.3 億美元，經調整後每股獲利報 2.22 美元，雙雙優於 Refinitiv 分析師預估的 753.9 億與 2.15 美元。第一季淨利報 23.1 億美元，合每股 1.74 美元，優於去年同期的 22.2 億美元與 1.68 美元。

該公司第一季同店銷售年增 10.7%，藥局同店銷售成長 10.1%、門市同店銷售成長 13.2%。不過上季與疫情相關的服務需求有所下滑，過去 3 個月內篩檢服務約 600 多萬次、疫苗施打約 800 多萬次，皆低於去年第四季的 800 萬次檢測與 2,000 多萬次疫苗接種。

CVS 指出，越來越多消費者不在其藥局進行新冠篩檢，而是購買篩檢試劑自行篩檢，這是上季業績的驅動因素，但並未給出具體銷售數字。

儘管在疫情期間，客戶轉向 CVS 藥局尋求新冠測試與疫苗服務，但目前該公司正專注其他方式來吸引客流量、招攬業務，以與其他對手競爭。CVS 正在門市中增加更多醫療保健服務，並鼓勵旗下健康保險業務 Aetna 的成員前往其藥局接受醫療護理。

該公司表示，隨著疫情逐漸趨緩，門市客流量增加，在第一季流感、感冒季節裡，吸引更多客戶消費並開出更多處方，去年同期由於口罩禁令與防疫措施造成上門的消費者減少。此外由於廠牌藥品受通膨影響，銷售出現成長。

CVS 稱，隨學名藥推出，製藥部門的保險給付壓力與新冠檢測需求下降部分抵銷銷售成長。