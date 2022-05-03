Fed升息打通膨恐澆熄火熱的就業市場 帶來滯脹風險

聯準會（Fed）正在提高利率，以努力平息今年爆炸性的物價通膨，但俄烏戰爭與中國疫情封控措施等國際因素，可能會抵消其貨幣緊縮的影響，讓通膨保持高點，陷入停滯性通膨（stagflation）。

一些觀察人士認為，美國政府可能誤解迫在眉睫的通膨威脅。在疫情期間，美國政府支出大批資金減輕國內廣泛的經濟損失。分析人士表示，該刺激措施帶來強勁的家庭儲蓄，隨之而來的是對耐久財的需求激增。

然而在需求激增之際，全球供應鏈陷入停滯，接踵而來的是一輪持續的通膨。今年 3 月在能源與食品帶動下，美國 3 月消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲 8.5%，創 40 多年來最大漲幅。根據紐約聯準銀行調查，投資人認為物價上漲仍遠未結束。

達拉斯聯準銀行前總裁 Richard Fisher 表示，唯一能阻止失控通膨的方式就是非常緊縮的貨幣政策。

然而，目前通膨並非如過去般呈螺旋式上升。在 1965 年到 1982 年，通膨大幅飆升接近兩位數，時任 Fed 主席沃克（Paul Volcker）為平抑物價，一次就將央行基準利率提高 4 個百分點，之後也持續大幅調升利率。

當時在強而有力的貨幣政策下成功遏止通膨，但也導致企業將勞力成本轉移到海外，結果美國工人的勞動收入及相對應的生產力停滯 40 年，美國陷入停滯性通膨。

如今 Fed 官員都希望避免這種戲劇性的局面，但他們的計畫可能適得其反，因為許多通膨的根源都不在央行的控制範圍內，其中包括俄烏戰爭、中國疫情封控等因素。Fed 計畫在 2022 年將利率提高至中性水準，預估在 2% 至 3.5% 之間。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具預測，Fed 周三（4 日）升息 2 碼（50 個基點）的機率為 99.8%，隨後在 6 月會議上升息 3 碼（75 個基點）的機率為 91%，高出前一個月 19%。本周升息 2 碼與 6 月大幅度升息預期可能會使聯邦基金利率從目前的 0.25%-0.5% 上升到 1.5%-1.75%。

與此同時，周一美國 10 年期公債殖利率分從 2.991% 向 3% 緩步攀升，7 年期、20 年期與 30 年期殖利率分別升破 3%。