〈美股熱門股〉Lyft Q2前景黯淡 短期營運逆風 盤中暴跌逾30%

美國叫車服務業者 Lyft 儘管第一季繳出優於預期的財報，但第二季財測並不樂觀，稱由於汽油價個飆漲，將不得不繼續增加獎勵司機方面的支出，同時也警告增加的成本會轉嫁給消費者，在前景黯淡衝擊下，Lyft 周三（4 日）盤中股價暴跌逾 30%，延續前一交易日頹勢。

截稿前，Lyft(LYFT-US) 股價下跌 32.41%，每股暫報 20.79 美元，市值報 72.5 億美元。

Lyft 預估第二季營收介在 9.5 億至 10 億美元區間，遜於 FactSet 分析師預估的 10.2 億美元，經調整後 EBITDA 介在 1,000 萬至 2,000 萬美元，也低於 FactSet 分析師預期的 8,300 萬美元。

Lyft 第一季（截至 3/31）營收年增 44% 至 8.76 億美元，優於 FactSet 分析師預期的 8.489 億美元，經調整後每股獲利報 0.07 美元，符合市場預期並優於去年同期虧損 0.35 美元，淨損 1.97 億美元，去年同期為 4.27 億美元，經調整後淨利報 2,460 萬美元，去年同期經調整後淨損 1.14 億美元。上季活躍乘客人數為 1,780 萬，低於市場預期的 1,790 萬。

Susquehanna 分析師在周三的報告中稱，Lyft 前景看淡、需要增加投資，以及大量宏觀因素可能在近期打壓股價，因此離場觀望並下調該股評等。

Piper Sandler 分析師則稱拋售似乎太過頭，能理解 Lyft 股價在第一季財報會議後暴跌的原因，並下調目標價反映對整體產業多重壓縮和獲利信心下滑，儘管如此，Piper Sandler 表示仍會在 Lyft 第一季疲弱表現後買入該股。

Canaccord Genuity 則表示，雖然營收與前景放緩讓股價承壓，但隨著活躍司機人數成長，需求前景顯然正在改善。

分析師稱，這種市場平衡可能會推動股價下滑、交易量增加，並讓今年剩下時間內展現強勁成長，這種動態應該有助該股升值，擺脫受新冠影響的價值區間。

與此同時，Lyft 競爭對手 Uber(UBER-US) 周三美股開盤前公布上季財報，儘管營收表現優於市場預期，但投資 Grab、Aurora 與滴滴造成大幅損失，上季淨損達 59 億美元。龐大虧損影響當日股價走勢，盤中下跌 8.36%，每股暫報 27 美元，延續開盤跌勢。