Fed陷抗通膨、防衰退兩難處境 政策錯誤擔憂升溫

眾所矚目的聯準會 (Fed) 政策會議即將在本周登場，Fed 所面臨的挑戰是，如何透過收緊政策來抑制通膨，同時避免緊縮力道過大導致經濟衰退，身在兩難處境中，市場對於 Fed 政策失誤的擔憂情緒也隨之攀高。

曾擔任聯準會副總裁的佛格森 (Roger Ferguson) 周一 (2 日) 接受 CNBC 節目「Squawk Box」訪問時表示，Fed 的政策工具宛如大雜燴，相當粗糙，而且只能控制需求面，因此就現階段來說，美國幾乎無法避免經濟衰退。

事實上，美國通膨率飆漲確實是由供給面所推動，Fed 官員去年始終堅持通膨僅為暫時現象，未來終將恢復正常，試圖以此說法安撫市場，今年卻一改論調，坦承通膨問題比他們所想的還要持久。

這將使本周的 Fed 會議成為關鍵，Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 必須向大眾解釋，央行如何在不打壓經濟表現的情況下遏阻通膨。

Quill Intelligence 執行長 Danielle DiMartino Booth 說：「為了維護信譽，央行必須升息，開始縮減資產負債表，且被迫承受隨之而來的經濟衰退。」他認為，對 Fed 來說，這會是非常難以傳達的訊息。

金融市場預期，Fed 將在台北時間周四 (5 日) 凌晨宣布升息兩碼，且可能宣布縮減資產負債表計畫。

即使多數經濟學家仍預期，Fed 可以在收緊政策的同時避免衰退，但近來華爾街針對經濟衰退的討論正慢慢增加。

市場定價顯示，繼本周升息兩碼後，Fed 可能在 6 月升息三碼，接著才會開始放緩收緊步伐，最終在年底前將利率推升至 3%。

擔心緊縮時機不對？

Fed 收緊政策力道在很大程度上仍取決於美國經濟，RBC Capital Markets 首席美國經濟學家 Tom Porcelli 便認為，經濟成長風險可能會打亂央行計畫。

Porcelli 說：「雖然每個人都在關注經濟和財報數據，目前看來一切都好，但問題在於裂縫正在形成，而且通膨壓力很可能已趨緩，且放緩程度可能比目前看到的還要明顯。」

另一方面，美國周一公布的經濟數據浮現最新的放緩跡象，4 月 ISM 製造業指數下滑至 55.4，雖然仍處在擴張區間，但力道正在減弱，值得注意的是，僱傭指數僅 50.9，招募力道幾乎陷入停滯。

通膨狀況如何？

Fed 重視的通膨指標，即核心個人消費支出物價指數 (core PCE)，3 月年增幅為 5.2%，低於市場預期和前值，月增幅則與上月持平，報 0.3%，通膨壓力浮現觸頂跡象。

讓華爾街最擔心的是，Fed 的政策行動已遠落後通膨曲線，但仍執意採取行動收緊政策。

Leuthold Group 投資策略師 James Paulsen 認為，Fed 將重申其對通膨數據保持敏感，也會因應數據變化而行動，但這多少還是會拖累實質成長，不會出現急遽下滑的情況，但會是溫和的。