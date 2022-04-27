布蘭納德Fed副主席人事案在參院過關 鮑爾在內仍有三懸缺等待表決

美國聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周二 (26 日) 獲參議院表決確認為 Fed 副主席，正式成為 Fed 第二把交椅，此人事案不影響既定的貨幣緊縮方向。但政治口角加上疫情擾亂表決時程，目前 Fed 還有三席懸缺等待表決。

美國參議院以 52 票對 43 票確認布蘭納德的人事案，儘管大多數共和黨議員因為她主張加強金融監管而投下反對票，仍有四名共和黨議員給予支持。

布蘭納德的表決案不會改變 Fed 升息計畫。60 歲的她已經擔任 Fed 理事多年，最近也多次表達積極型行動以抗擊通膨的立場。

在貨幣政策之外，布蘭納德近年多次反對放寬金融管制的政策，成為 Fed 理事中少見的異數。從 2011 年開始，沒有一位 Fed 理事對監管議題投下反對票，直到布蘭納德在 2018 年打破此狀況。

美國總統拜登提名的 Fed 官員人選還有三位待定，包括鮑爾連任主席，以及庫克 (Lisa Cook) 和傑佛森 (Philip Jefferson) 加入由七位成員組成的理事會。

參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 原本打算接著表決庫克出任 Fed 理事一案，但遭到共和黨掣肘，加上民主黨兩位議員和掌握平手時決勝票的副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 三人皆因 Covid-19 確診而缺席，因此無法推進投票。

鮑爾和傑佛森都獲得兩黨廣泛支持，但何時能獲得確認還不明朗。

一些分析師和經濟學家預測，庫克和傑佛森若出任 Fed 理事，將支持隨時間推進以更溫和的步調升息，但兩人在參議院確認聽證會中都展現以升息平抑通膨的決心。

拜登提名的第五位人選——由巴爾 (Michael Barr) 擔任 Fed 金融監理副主席——尚未舉行參議院提名聽證會。