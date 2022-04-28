橋水策略師：Fed升息力道不夠 要更加鷹派

全球最大避險基金橋水 (Bridgewater) 首席投資策略師 Rebecca Patterson 認為，美國聯準會 (Fed) 的升息力度遠遠不夠，是時候變得更加鷹派。

Patterson 表示，如果美國想要壓制通膨，利率就需要達到比 Fed 主席鮑爾預期高得多的水準。她指出，市場預期未來 3 年通膨率無法回落至 2%，將落在 3% 左右，而且這還是在 Fed 大幅收緊貨幣政策的情況下。

Patterson 說：「我們面臨的問題是，Fed 的政策是否足以讓通膨達到市場預期的水準。我們認為可能無法實現。」

3 月美國消費者物價指數 (CPI) 年升 8.5%，扣除食品和能源成本的核心 CPI 為 6.5%。橋水預計核心 CPI 將在一年內保持在 6.5%。

Patterson 表示，聯邦資金利率需要提升至遠高於目前認定的水準，才能使個人消費支出價格指數 (PCE) 回落至接近 2%。

鮑爾先前表明，如果通膨持續走高，Fed 將積極動用工具，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 也曾表態，聯準會不應排除一次升息 3 碼的可能性，儘管這並非他預期的基本情境。

德銀分析師 Jim Reid 日前指出，美國財政部與聯準會的疫情紓困方案讓家庭現金水準過高，30 年來首見現金高於負債。由於美國家庭的財務狀況良好，聯準會可能不得不更加激進地升息，以減緩消費需求，並抑制高漲物價。

德意志銀行的研究報告預測，Fed 在未來 18 個月內進行一系列激進升息之後，2023 年底到 2024 年初，美國經濟硬著陸最終將不可避免。