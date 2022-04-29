經濟學家：Fed削弱股市壓低通膨 美股黃金年代將結束

據報導，TS Lombard 首席美國經濟學家 Steven Blitz 表示，Fed 升息，傳達的目的旨在削弱股市，由於股市和美元是 Fed 影響經濟的主要原因，並牽動通膨，也由於嬰兒潮世代開始退場，美聯準會 (Fed) 所主導的美股黃金時代也即將結束。

Blitz 指出，當前股市疲軟加速，經濟學家更堅信近期消費支出將會下滑，連帶使明年的消費支出前景也轉向更加低迷，由於美股與家庭財富緊密連結，美股持續疲軟，消費者可能會在今年底前減少支出，有利壓低通膨。

有關消費者支出與股市表現之間的連動，Blitz 解釋，自 2007 至 2008 年全球遭遇金融危機以來，股市和消費支出的關聯愈趨緊密，Fed 創造出以股市為主的資產循環，在「別無選擇」(TINA) 的情景下，家庭只能買入股票，與 2000 年初期相較，如今股票在家庭財富中占據了更高的比例。

報告指出，嬰兒潮世代中，較年輕的 55 至 59 歲的族群對股票的曝險最多，達 46%，而 40 至 54 歲的 X 世代，曝險約為 20%。

自 2020 年春季經濟觸底以來，40 至 69 歲的族群合計佔消費耐久財購買的 62%。現今，被壓抑的需求得到滿足，股價續跌，對消費耐久財支出造成打擊。

股價下跌也代表民眾持有的現金部位增加。70 歲以上族群中，現金占個人資產淨值比例達 15.4%，而較年輕的嬰兒潮世代，相關比例也有 11%。Blitz 說道，年紀較長的嬰兒潮世代族群也會開始被重新平衡資產並增持現金，不論如何，美股的國內需求都將下降。