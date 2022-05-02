本週操盤筆記：Fed 5月會議、美國4月ISM與非農、OPEC+部長級會議

本週聯準會 (Fed) 在內有多國央行將公布最新利率決策，其他重點國際財經大事包含：OPEC + 部長級會議、多國製造業採購經理人指數 (PMI) 終值、美國 4 月 ISM 製造業指數、失業率以及非農報告，投資人也將繼續關注美股財報，像是 AMD(AMD-US)、星巴克 (SBUX-US) 和 Under Armour(UAA-US)等，中國疫情和俄烏局勢發展也是未來一週的焦點。

本週操盤筆記 (0502-0506)

1. Fed 5 月決策會議

Fed 將在台北時間週四 (5 日) 凌晨 2 時公布 5 月利率決議，市場預期 Fed 將於本次會議升息兩碼(50 個基點)，將利率調升至 0.75%-1% 區間，並開始縮減資產負債表。

投資人還將關注央行對未來升息路徑、經濟成長以及通膨的看法，尤其在 3 月消費者物價指數 (CPI) 創下 40 年來最大年增幅後，Fed 官員對當前通膨增速的看法非常重要。

Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 先前曾提到「升息前置」(front-end loading)策略的好處，暗示未來幾個月大幅升息以遏制通膨。

市場分析認為，考慮到有跡象顯示美國通膨成長已浮現觸頂跡象，若本次 Fed 會議發出更鷹派論調，有可能被市場視為負面訊息。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員普遍押注聯邦基金利率在年底前升至 3% 或以上。除聯準會以外，澳洲、英國與挪威在內等國央行也將於本周公布利率決策。

2. 美國 ISM 製造業指數、非農就業

美國 4 月 ISM 製造業指數與非農就業數據將於本週揭曉，在公布第一季國內生產毛額 (GDP) 意外萎縮後，交易員與基金經理正密切關注是否有任何美國經濟惡化的跡象。

市場預期，週一 (2 日) 公布的 4 月 ISM 製造業指數將自上月的 57.1 升至 57.7，工廠活動可望小幅反彈，週五 (6 日) 公布的 4 月非農新增就業人數估自上月的 43.1 萬下滑至 39 萬人，失業率料維持在 3.6％不變。

3. OPEC + 召開部長級會議

石油輸出國家組織與其他產油國 (OPEC+) 將在下週四召開會議討論增產計畫，市場普遍預期，OPEC + 產油政策轉向的機率小，6 月可能會延續先前的溫和增產步伐，即月增產 43.2 萬桶 / 日。

OPEC + 認為，考慮到俄羅斯仍在繼續出口石油，沒有必要改變先前討論的增產計畫，此外，中國祭出更多封控措施，也是該組織對原油產量保持謹慎的原因之一。