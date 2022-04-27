〈美股早盤〉企業財報支撐 美股開高走高 那指反彈漲近200點

由於微軟、Visa 公布強勁財報支撐美股周三（27 日）開盤走高走高，同時有部分投資人看好接下來企業財報將推動股市走勢，逢低進場穩定人氣。美股前一交易日因經濟成長放緩擔憂與聯準會（Fed）激進舉措影響大跌，以科技股為主的那斯達克指數收 2020 年 12 月以來新低。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或近 1%，那斯達克綜合指數漲 1.54%，標普 500 指數漲逾 1%，費城半導體指數漲近 2%。

微軟 (MSFT-US)、Visa(V-US) 雙雙公布優於預期的財報，推動該股在周二盤後上漲，幫助市場提振人氣。目前近 8 成的美國企業財報表現優於預期，讓投資人稍感安慰，接著 Meta(FB-US)、高通 (QCOM-US) 將在周三盤後公布財報。

由於對全球經濟放緩的持續擔憂，本周美國國債殖利率一路走低，美股隨之下跌，再加上 Fed 為應對通膨上升而收緊政策、俄烏戰爭擔憂以及中國新冠疫情延燒，打壓了投資人情緒，推升美元續攀逾兩年新高，截稿前美國 10 年期公債殖利率下跌至 2.757%、美元指數漲至 103.07。

能源方面，國際油價重回每桶 100 美元上方，歐盟禁止購買俄羅斯石油的預期越來越強烈。市場擔憂，歐洲石油消費國很難在短期內找到俄羅斯石油的替代來源，同時俄羅斯也會因此減產，導致全球原油供應進一步緊縮。截稿前，西德州原油期貨下跌 1.47%，至每桶 100.21 美元，布蘭特原油期貨下跌 1.42%，至每桶 103.5 美元。

另一方面，在俄羅斯停止向波蘭和保加利亞輸送天然氣後，歐洲天然氣價格飆升，加劇了地區緊張局勢。俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 表示，在兩國同意莫斯科的要求以盧布付款前，不會恢復供應。歐洲基準的荷蘭天然氣期貨一度飆升 24%，至每兆瓦時 127.50 歐元，為 4 月 1 日以來新高。

截至台北時間周三（27 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Enphase Energy(ENPH-US) 早盤大漲 13.71%，至每股 174.92 美元

太陽能產業逆變器廠 Enphase Energy 公布 2022 會計年度第一季財報表現亮眼，按非一般公認會計準則（non-GAAP）計算，第一季每股獲利報 0.79 美元、營收季增 7% 至 4.413 億美元，雙雙優於市場預期的 0.66 與 4.328 億美元。此外該公司也給出超預期的第二季財測，預估營收介在 4.9-5.2 億美元區間，優於市場預期的 4.74 億美元。

Visa(V-US) 早盤上漲 9.5%，至每股 220.20 美元

由於國際旅行復甦，全球最大信用卡和簽帳金融卡公司 Visa 上季獲利優於預期，並預期營收將加速超越疫情前的水準。Visa2022 會計年度第二季營收報 71.89 億美元、經調整後每股獲利報 1.79 美元，兩者優於市場預期的 1.65 美元與 68.33 億美元。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤下跌 1.36%，至每股 9.86 美元

線上券商羅賓漢（Robinhood）表示，由於在去年快速擴張後出現「職位與職能重疊」的情況，公司將大舉裁員約 9%。羅賓漢執行長 Vlad Tenev 表示，為了改善效率、提升速率，並確保公司能對客戶不斷變化的需求迅速做出反應，因此認為裁員是正確的決定。

羅賓漢將於周四（28 日）盤後公布第一季財報，Tenev 在官網發布裁員消息內容中並未提及業績相關內容，僅表示公司資產負債表上的現金超過 60 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月批發庫存月增率初值報 2.3%，預期 1.5%，前值 2.5%

美國 3 月鈴收庫存月增率報 2%，前值 1.5%

美國 3 月季調成屋簽約銷售指數月增率預期 - 1.7%，前值 - 4.1%

美國 3 月商品貿易收支初值報 - 1,253 億美元，前值 - 1,063 億美元

美國上周（截至 4/22）EIA 原油庫存變動預期 216.7 萬桶，前值 - 802 萬桶

華爾街分析：

巴克萊策略師 Emmanuel Cau 表示，目前企業整體業績還不錯，目前應該會對市場構成支撐，並稱投資人應聚焦財報，弄清楚買賣標的才是至關注要的。

包括 Peter Chatwell 的瑞穗國際策略師表示，風險資產的背景繼續疲弱，俄羅斯停止向波蘭供應天然氣的消息更是雪上加霜。他說如果目前標普 500 指數近 4,200 點可能會暫時緩解風險，特別是考慮到目前企業財報可能出現的利多。

荷蘭國際集團外匯策略師 Francesco Pesole 表示，動蕩的市場意味著美元受到支撐，由於風險資產繼續顯示不穩定，且市場現在確信聯準會（Fed）將大舉收緊貨幣政策，美元可能已找到新的底部。