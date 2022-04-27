〈財報〉國際旅遊復甦 Visa Q2營收獲利均高於預期 盤後漲逾4%

全球最大信用卡和簽帳金融卡公司 Visa (V-US) 周二 (26 日) 盤後公布，由於國際旅行復甦，第二季獲利優於預期，並預期營收將加速超越疫情前的水準，在宏觀經濟條件充滿挑戰的背景下，公司仍會持續復甦，令投資者大感放心，盤後股價漲逾 4%。

防疫限制放寬，加上美國新冠病例確診人數下降，全球更多消費者願意旅遊和購物，然而，通膨失控、利率上升，以及俄烏戰爭令今年全球成長前景蒙上陰影。

Visa 3 月時暫停在俄羅斯的業務，並警告俄烏衝突對今年營收恐造成約 4% 打擊，但也表示，目前尚未看到俄烏戰爭對歐洲其他地區的跨境旅行產生任何實質性影響。

最近時確認，Visa 周二下跌 8.85 美元或 4.22%，收每股 201.10 美元，盤後上漲 8.62 美元或 4.29%，報每股 209.72 美元。

第二財季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：1.79 美元 vs. 1.65 美元

營收： 71.89 億美元 vs. 68.33 億美元

瑞穗分析師 Dan Dolev 表示：「Visa 第二財季財報亮眼，營收成長 25%，超過我們預期約 19% 的年成長率。」

Dolev 寫道，Visa 靠跨境交易取得亮眼的營收成績。第二季跨境交易量增加 38%，不包含歐洲內部的跨境交易量增加 47%。「一如預期，高利潤的跨境交易強勁表現提振了整體業績。」

此外，總體支付量增加 17%。

然而，由於在員工薪酬和行銷方面的支出增加，Visa 的營業費用飆升 11% 至 24 億美元。

競爭對手美國運通 (AXP-US) 上周也公布營業費用飆升。另外，同質性最高的勁敵萬事達卡 (MA-US) 預計周三公布財報，但也感染 Visa 樂觀情緒，在交易時間收低近 3% 後，周二盤後上漲 9.13 美元或 2.65%，報每股 353.24 美元。