〈財報〉半導體業風向球 德儀Q2財測受中國封城衝擊 盤後挫逾3%

半導體大廠德州儀器 (Texas Instrument) 周二 (26 日) 盤後公布的第 1 季營收和獲利均優於市場預期，但受到中國封城影響，德儀將第 2 季營收預測大砍 10%，財測不如分析師所料，盤後股價應聲下挫逾 3%。

德儀在 2022 會計年度第 1 季 (3/31 止)，營收年增 14% 至 49 億美元，優於分析師預估的 47.4 億美元，主要由汽車和工業部門帶動。該季淨利年增 26% 至 22 億美元，折合每股盈餘為 2.35 美元，高於市場預估的 2.18 美元。

展望本季，德儀預估第 2 季 (6 月為止) 營收介於 42 億到 48 億美元，低於分析師所估的 49.6 億美元，每股盈餘介於 1.84 至 2.26 美元，也不如市場平均預期的 2.28 美元。

德儀是美國率先公布財報的半導體業者，且被視為晶片業風向球。由於低迷的財測引爆賣壓，德儀 (TXN-US) 財報出爐後，周二盤後股價一度大跌 9%，截稿前仍跌 3.2%。該股周二稍早收低 3.15% ，報每股 168.44 美元。

中國封城影響

德儀表示，由於中國顧客被迫關閉工廠或讓營運降載，德儀被迫將營收預測調降 10%，儘管如此，目前未看到訂單普遍遭到取消，代表現階段挑戰主要仍來自物流，而非電子產品需求的廣泛下滑。

德儀財務長 Rafael Lizardi 說，很多顧客關閉了，不再收貨，目前還無法判斷工廠何時復工，或是多快能彌補流失的產量、中國消費者是否在封城期間減少消費。

德儀是類比和嵌入式處理器晶片最大製造商，從家電、軍事到太空都是其產品的應用範圍，客戶群為數眾多且分布廣泛，因此被視為整體經濟需求的指標。

晶片短缺已經持續一年多，但 Lizardi 說，並非所有產品供應都吃緊，一些顧客選擇加快特定品項的訂單，以完成手中已有的零件組，這可能代表存在著某種庫存積壓和「景氣修正」，但德儀不會稱之為「景氣上升或下降」。

市場擔心晶片業可能再次落入產能過剩的困境。(圖: AFP)

投資人正在拋售晶片股，他們擔心晶片業可能因為過度生產，再次陷入供給過剩的窘境。費城半導體指數今年來重挫 26%，遠遜於其他大盤，該指數周二收盤重挫 4.4%。

財報發布前，已有分析師看淡德儀的成長動能。摩根士丹利分析師 Joseph Moore 周一將德儀目標價由 198 美元調降至 181 美元，並重申「遜於大盤」評等，他認為，德儀股價估值已高，在明年基本面惡化的情況下，想要有好表現並不容易。

此外，Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 上周雖然維持優於大盤評等和 220 美元目標價，但他坦言，訪調供應鏈的結果顯示，電腦、智慧手機和電視的終端市場需求正在放緩。