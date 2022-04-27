〈財報〉雲端成長亮麗 微軟Q3獲利營收均優預期 激勵盤後漲約5%

微軟 (MSFT-US) 周二 (26 日) 盤後公布 2022 會計年度第三季財報，獲利營收均優於預期，盤後一度下滑 1%，但在財報法說會後拉回上漲近 5%。

微軟財務長 Amy Hood 在法說會上預測，第四財季營收介於 524 億美元至 532 億美元，該區間的中間值為 528 億美元，略低於 Refinitiv 調查的分析師共識 529.5 億美元。

微軟周二下跌 10.50 美元或 3.74%，收每股 270.22 美元。截稿前，微軟盤後股價上漲 13.58 美元或 5.03%，報每股 283.80 美元。

第三財季 (3/31 止) 財報關鍵數據

調整後 EPS：2.22 美元 vs. 2.19 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 18% 至 493.6 億美元 vs.490.5 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)， 前一季營收年增 20%。

微軟第三季營收成長僅超出預期不到 1%，為自 2018 年以來最小程度。反觀銷售和行銷支出總額 56 億美元，較去年同期增加 10%，創下 3 年多來最快的增加速度。

各部門 Q3 營收表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和諮詢服務)

營收：年增 26% 至 190.5 億美元，略高於市場預期。(StreetAccount 估計為 189 億美元)

Azure 與其他雲端服務的營收成長 46%，與前季成長率相同，但仍高於分析師先前預估，CNBC 調查 13 位分析師預估的成長率為 45.3% ，而 StreetAccount 調查的分析師預估成長 43.6%。

執行長 Satya Nadella 在法說會上表示，第三季 Azure 交易量翻升一倍，價值至少 1 億美元。

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。

營收：年增 17% 至 157.9 億美元 (StreetAccount 共識預期為 157.5 億美元)

微軟第三季調漲部分 Office 365 生產力軟體訂閱價格。

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門是微軟最大業務單位，包含 Windows、Surface、Xbox 和搜尋。

營收：年增 11% 至 145.2 億美元 (StreetAccount 共識預期為 142.7 億美元)。

微軟第三季來自設備製造商的 Windows 許可營收上升 11%，微軟 1 月曾估計該營收僅會成長偏高個位數百分比。科技產業研調機構顧能 (Gartner 估計)，PC 出貨量該季下降 6.8%，為 2020 年第一季以來最大降幅，顯見新冠疫情激發的市場擴張已消退。

不含搭載谷歌 Chrome OS 作業系統的 PC (疫情期最受歡迎的 PC)，出貨量上升 3.9%

來自安全產品和服務類別的營收分屬微軟 3 大部門之中，微軟 1 月表示，其安全產品營收 2021 年成長近 45%，比其他主要產品類別的成長還快。這是微軟首次公布去年安全產品業務的財報數據，令某些觀察者大感訝異。

第三季重要進展

微軟 1 月宣布以 687 億美元收購《使命召喚》和《暗黑破壞神》系列背後的發行商動視暴雪 (ATVI-US)，為微軟 47 年歷史以來最大手筆交易。

微軟完成 197 億美元收購 AI 語音圖像辨識公司 Nuance Communications 的工作，並制定了擴大醫療保健的戰略。收購 Nuance 讓微軟季度獲利減少 1 美分，但營收增加 1.11 億美元。

不含盤後走勢，微軟股價今年迄今下跌 19%，遜於 S&P 500 指數同期下跌約 12% 的表現。