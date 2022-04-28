Archegos爆倉事件餘波未平 創辦人被控11項罪名遭逮

Archegos 創始人 Bill Hwang 和其財務長 Patrick Halligan 因去年其家族辦公室的爆倉事件，遭曼哈頓聯邦法院控訴 11 項罪名，包括共謀詐騙、市場操縱、電信欺詐和證券欺詐等罪，兩人於美國時間周三（28 日）上午被捕，預計當天稍晚出庭。

根據 CNBC 報導指出，在一份長達 59 頁的起訴書中，聯邦檢察官指控 Hwang 利用 Archegos 作為「操縱市場和欺詐的工具」，讓銀行、市場投資人與員工蒙受數十億美元的損失，對美股投資人造成長遠影響。文件中也提到，大約在 1 年時間內，Hwang 的資產從約 15 億美元爆增逾 350 億美元。

指控文件稱，Archegos 利用槓桿誇大其市場投資部位，其規模膨脹到多達 1,600 億美元。由於 Hwang 使用衍生證券（derivative securities）沒有揭露規定，因此投資人並不知道 Archegos 正在主導一些選定公司的交易，包括媒體股 Viacom CBS 與百度 (BIDU-US)、唯品會 (VIPS-US) 等中概股。

Archegos 去年對美國媒體股和中概股槓桿操作失利，無法履行保證金追繳慘遭斷頭，拖累全球多家金融巨頭慘賠，6 家銀行因此面臨損失，當中包括瑞信、野村、大摩、瑞銀、三菱日聯銀行，及瑞穗銀行，當時全球銀行業累計相關損失超過 100 億美元。

除美國紐約檢察官辦公室採取的行動外，美國證券交易委員會（SEC）與商品期貨交易委員會（CFTC）還提出民事指控。SEC 主席 Gary Gensler 表示，去年春天 Archegos 的倒閉表明，一家公司的活動如何對投資者和市場參與者產生深遠的影響。

起訴書中還提到 Archegos 的交易員 William Tomita 和風險長（chief risk officer）Scott Becker 涉嫌參與其中，不過兩者尚未受到刑事指控，但在 SEC 的民事訴訟中兩者皆列為被告。

不過 Hwang 的辯護律師 Lawrence Lustberg 稱，Bill Hwang 完全沒有任何不當行為，也沒有任何證據能證明，更遑論起訴書中那些誇大的指控，也說 Bill Hwang 一直在配合政府調查，而財務長 Patrick Halligan 辯護律師 Mary Mulligan 也稱其是無辜的，最終將證明無罪。