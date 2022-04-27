〈財報〉交機延誤 成本上揚 波音第1季財報未達預期

波音公司 (BA-US) 上季財報調整後虧損和營收都低於分析師的預期，因為該公司的商用和國防飛機的生產成本都提高不少。

波音表示，將在 2023 年之前暫停生產其尚未獲得美國監管機構認證的 777X 機型。波音公司還預計該機型的交機時間要延到 2025 年，比之前的預測晚了 1 年多。

在周三 (27 日) 上午公布業績後，波音股價在盤前交易中下跌超過 2%。

以下是波音在第一季度的表現與 Refinitiv 所遵循的分析師估計的比較：

●調整後每股虧損 2.75 美元，而預期每股虧損 27 美分。

●營收 139.9 億美元，預期為 160.2 億美元。

波音公司的 737 Max 飛機需求復甦，該飛機在兩次致命墜機後於 2020 年底恢復服務。但生產問題和認證延遲阻礙了其他飛機計劃。

波音公司 CEO 卡爾霍恩 (David Calhoun) 在周三給員工的報告中表示，「透過我們的第 1 季業績，可以看出我們還有更多工作要做；但我仍然對我們的發展軌跡感到鼓舞，可望在 2022 年產生正現金流。」「我們是一個長周期企業，我們努力的成功將在未來多年和數十年中衡量；不是以單季來觀察。」

該公司表示，將在第 2 季將 737 Max 的產量提高到每月 31 架。該公司第 1 季交機 95 架，上年同期為 77 架。

波音本季營運現金流為負值，但仍預期今年全年出現正值現金流。

截至周二 (26 日) 收盤，波音股價今年來已下跌 17%，超過標準普爾 500 指數 12.4% 的跌幅。

該製造商的高管將在東部時間上午 10:30 與分析師舉行電話會議。