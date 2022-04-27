〈財報〉YouTube廣告收入顯疲態 Alphabet Q1財報遜預期 盤後挫逾6%

受 YouTube 廣告營收疲軟與俄烏戰爭引發的經濟動盪拖累，Alphabet(GOOGL-US) 周二 (26 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第一季財報，營收、獲利雙雙遜於預期，盤後股價聞訊挫逾 6%，該公司並宣布 700 億美元的庫藏股計畫。

財報表現不佳，一度拖累 Alphabet 盤後跌逾 6%，截稿前跌勢收斂至 2.6%。該股周二收低 3.59% 至每股 2373 美元，今年以來已跌約 18%。

根據財報，Alphabet Q1 營收年增 23% 至 680.1 億美元，遜於市場預期，且營收年增率創下 2020 年底以來最低，稀釋後 EPS 年減 6% 至 24.62 美元，同樣未達預期。

FY 2022 Q1(3 月 31 日止) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

營收：680.1 億美元，年增 23%，低於預期的 681.1 億美元

淨利：164.4 億美元

稀釋後 EPS：24.62 美元，年減 6%，低於預期的 25.91 美元

營收按業務分拆 v.s. StreetAccount 預期

Google 搜尋與其他：396.2 億美元，年增 24%

YouTube 廣告：68.7 億美元，年增 14%，低於預期的 75.1 億美元

Google 網絡：81.7 億美元，年增 20%

Google Cloud：58.2 億美元，年增 44%，高於預期的 57.6 億美元

其他賭注 (Other Bets)：4.4 億美元

總流量獲取成本 (TAC)：119.9 億美元，年增 23%，高於預期的 116.9 億美元

(圖：Alphabet 財報)

觀察業務表現，含 Google 搜尋、YouTube 廣告和 Google 網絡業務的廣告營收在 Q1 達 547 億美元，年增 22%，但 YouTube 廣告表現遜於預期，部分與 TikTok 崛起加劇市場競爭有關。

此外，廣告銷售放緩多半反映通膨升溫、供應鏈中斷與俄烏戰帶來的壓力，分析師認為，企業對廣告的支出意願因此受到干擾。

儘管如此，Q1 雲端業務表現依然出色，營收較去年同期成長 44%，優於市場預期，但仍未轉虧為盈，營運虧損達 9.31 億美元，略低於去年同期的 9.74 億美元。

含自動駕駛事業 Waymo 和生命科學事業 Verily 的其他賭注營收較去年同期翻倍，至 4.4 億美元，但虧損也達 11.5 億美元，略高於去年。

包含硬體、Play 商店和非廣告 YouTube 營收為 68.1 億美元，較去年同期成長但遜於市場預期。

俄烏戰爭爆發後，為了配合歐美國家對俄制裁，Google 宣布中止對俄羅斯的大部分服務，包含網路廣告和 Google Play 商店的 App 銷售，加上歐盟敲定數位服務法 (Digital Services Act, DSA)，限制廣告定位，導致歐洲、中東與非洲 (EMEA) 地區營收成長率，自去年同期的 33% 大幅放緩至 19%。

Google 財務長 Ruth Porat 表示，暫停在俄羅斯商業活動對公司營收帶來衝擊，歐洲廣告銷售也出現回落，總體經濟環境存在許多不確定性。

庫藏股計畫

Alphabet 宣布，董事會已授權 700 億美元的庫藏股計畫，遠高於去年授權的 500 億美元和 2019 年的 250 億美元，具體回購時間將根據股價和市場情況。

Alphabet 去年回購的股票規模，超越除了蘋果 (AAPL-US) 以外的所有上市公司，臉書母公司 Meta(FB-US) 則排名第三。