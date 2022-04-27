豐田2021年全球銷量寫次高紀錄 恢復至疫情前水準

日本豐田汽車周三 (27 日) 宣布，2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的全球銷售台數年增 5% 至 951 萬輛，僅次 2018 年度的 954 萬輛，也高於疫情前水準，若不包含日本，海外市場銷量在北美和亞洲需求帶動下，銷量寫下歷史新高。

日本豐田 2021 年全球銷售台數 (含 Toyota 和 Lexus) 暌違 3 年之後再度出現正成長。其中日本國內的銷售台數年減 9% 至 139 萬輛，不含日本的海外銷售台數年增 8% 至 811 萬輛。

日本國內市場全年銷售台數連續 2 年出現負成長，而不含日本的海外市場全年度銷售台數則在睽違 3 年之後出現正成長，拉高整體銷售數字。

以國家地區來看，北美和亞洲市場表現亮眼。美國上半年由於油電款 RAV4 熱銷，使得豐田美國市場銷量自 2021 年 Q2 之後、連續 4 個季度超越通用汽車 (GM-US) 榮登龍頭寶座。

在亞洲方面，印尼市場年增 8 成、泰國市場年增 7% 等，表現良好。2020 年度因疫情關係而減少的需求，有相當程度在 2021 年度恢復。

日本國內生產方面，因受地震和駭客攻擊影響，還有半導體等零件供應不足，造成日本 2021 年度產量減少 5%。

豐田 2021 年度銷售成績雖寫下史上次高，但是當前供應鏈混亂和零件短缺問題影響尚存，先行發展還難以預測。今 (2022) 年 3 月份的全球銷售台數年減 8% 至 90 萬輛，連續 7 個月低於去年同期。除了主要市場受到疫情和零件短缺問題影響，歐洲地區也因為汽油價格等能源行情高漲，使得消費者的荷包變薄，不少人也因此暫緩購車。