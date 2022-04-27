面板價格價格大跌 南韓LGD首季獲利銳減93%

南韓面板大廠樂金顯示器 (LG Display)(LGD) 周三 (27 日) 表示，由於 IT 產品需求下降和電視面板價格下跌，公司 Q1 獲利驟降了 93%，遠低於預期。

LGD 公布，今年第 1 季的營業利益為 383 億韓元 (3071 萬美元)，而去年同期為 5234 億韓元，這是自 2020 年第二季以來，最糟的營業利益。第 1 季營收下滑 6% 至 6.47 兆韓元。

LGD 繳出的營業利益，比調查平均預期低 62.5%。

LGD 將首季業績不佳，歸咎於 IT 產品的傳統淡季，此外，由於中國實施長期防疫封鎖，也使公司在確保零件及交付產品上遇到困難。

更值得注意的，是面板價格的大幅滑落，用於電視的 55 吋 LCD 面板價格，比去年 8 月下降約 47%。

LCD 面板業務約占 LGD 總銷售額的 60%，而 OLED 面板約占 30%。

但公司表示，隨著其最新的 OLED 電視技術 OLED.EX 的採用率增加，預計其獲利能力將在第二季開始改善。

LGD 是全球唯一的大型電視 OLED 面板供應商，公司表示，與傳統 OLED 顯示器相比，新面板可將亮度提高 30%，從而提供更好的圖像品質。

公司稱，雖然整體需求在下降，但未來有機會在高階電視市場進一步增長，公司將繼續專注於 OLED 業務。