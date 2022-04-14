速霸陸公布純電動車Solterra售價 137萬元起跳

日本速霸陸 (Subaru) 周四 (14 日) 公布該公司首款純電動車「Solterra」售價，入門款從 594 萬日圓 (約新台幣 137 萬元) 起跳，行駛里程依驅動方式而定，最長可達 567 公里。日本國內市場將從 2022 年 5 月 12 日起開始接受訂車，月銷售目標為 150 輛。

5 人座休旅 Solterra，是速霸陸的首款量產型純電動車 (BEV)，採用與日本同業豐田汽車 (Toyota) 所共同研發的電動車專用底盤，豐田的「bZ4X」就是兄弟車款。

Solterra 有單馬達的前輪二驅 (FWD)、和雙馬達的全時四驅 (AWD) 兩種選擇，電池容量同為 71.4kWh。其中前輪二驅的行駛里程可達 567 公里，全時四驅的行駛里程可達 542 公里。Solterra 的生產是由日本豐田的元町工廠負責。

有別於豐田，速霸陸在日本國內市場將於實體門市銷售 Solterra 。豐田則是在日前表示，不會在日本市場銷售 bZ4X，一般消費者僅能透過訂閱式服務「Kinto」駕駛 bZ4X，另外針對法人客戶提供租賃方案。

速霸陸計劃在 2030 年之前，全球新車銷售的 4 成以上要由純電動車和油電車 (HV) 包辦。為了達成該項目標，Solterra 也扛下「打頭陣」的重要使命。