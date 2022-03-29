HINO 4款柴油引擎驗證過程造假 遭日本當局取消型式認證

日本日野汽車 (Hino) 有 4 款引擎在取得型式認證的過程當中，爆出數據造假、還有在廢氣排放測試途中更換淨化裝置等問題，對此，日本國土交通省周二 (29 日) 宣布，基於「道路運送車輛法」，將取消 4 款引擎的型式認證。

日本國土交通省表示，這是該法條上路以來，首度有汽車引擎的型式認證被取消。而搭載問題引擎的車輛，也將無法生產。

日野汽車於 2022 年 3 月 4 日宣布，上 月已向國土交通省提出報告，提到用於中、大型卡車和巴士的 3 款柴油引擎，過去在取得型式認證的過程中有數據造假，還有在廢氣排放的測試途中更換了淨化裝置等，使用不法手段製造出相關數據合乎法律規定的假象。

對此，日本國土交通省也針對該公司進行調查，並於 3 月 18 日通知日野，相關引擎的型式認證將被取消。

日野已於 3 月 4 日起，停止搭載問題引擎的卡車和巴士的出貨作業。此外，日野也於日前證實，另有 1 款小型柴油引擎在形式認證過程，同樣有數據造假的問題。

根據日本國土交通省周二公布的資料，日野共有 4 款引擎的型式認證被取消，包括小型柴油引擎 N04C、中型柴油引擎 A05C，以及大型柴油引擎 A09C 和 E13C。