VSC系統瑕疵 日本豐田宣布召回RAV4、NX350h等眾多車款

VSC系統瑕疵 日本豐田宣布召回RAV4、NX350h等眾多車款 (圖片：AFP)
VSC系統瑕疵 日本豐田宣布召回RAV4、NX350h等眾多車款 (圖片：AFP)

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota) 周三 (13 日) 宣布，由於車身穩定控制系統 (Vehicle Stability Control，VSC) 的控制程式發現問題，將召回 Toyota 品牌的 RAV4 等，以及 Lexus 品牌的 NX350 等眾多車款。

其中，油電款 RAV4 的召回台數多達 4459 輛，型式為 6AA-AXAH52 和 6AA-AXAH54，製造日期介於 2021 年 11 月 10 日到 2022 年 4 月 4 日之間。

另外這波召回行動除了油電款 RAV4 之外，其他還包括 Toyota 品牌的 RAV4 PHV、Harrier、Mirai 和 Land Cruiser，以及 Lexus 品牌的 NX350h、NX450h+、LS500h 和 LX600 也都有相同問題。

依據豐田官網發布的消息，由於 VSC 控制程式的瑕疵，當 VSC 功能在關閉狀態，駕駛人持續踩住煞車踏板，於系統停止後再度啟動時，VSC 功能不會恢復到啟動狀態。因為這個緣故，「OFF」指示燈將會亮起，VSC 功能有不會作動的疑慮。

日本豐田已於 2022 年 4 月 13 日，向日本國土交通省申報此次召回行動，將於 2022 年 4 月 14 日起展開相關召回作業。

關於召回作業內容，問題車輛在回廠後，將更新煞車制動器 (Brake Actuator) 的電腦控制程式。

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