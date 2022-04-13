VSC系統瑕疵 日本豐田宣布召回RAV4、NX350h等眾多車款

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota) 周三 (13 日) 宣布，由於車身穩定控制系統 (Vehicle Stability Control，VSC) 的控制程式發現問題，將召回 Toyota 品牌的 RAV4 等，以及 Lexus 品牌的 NX350 等眾多車款。

其中，油電款 RAV4 的召回台數多達 4459 輛，型式為 6AA-AXAH52 和 6AA-AXAH54，製造日期介於 2021 年 11 月 10 日到 2022 年 4 月 4 日之間。

另外這波召回行動除了油電款 RAV4 之外，其他還包括 Toyota 品牌的 RAV4 PHV、Harrier、Mirai 和 Land Cruiser，以及 Lexus 品牌的 NX350h、NX450h+、LS500h 和 LX600 也都有相同問題。

依據豐田官網發布的消息，由於 VSC 控制程式的瑕疵，當 VSC 功能在關閉狀態，駕駛人持續踩住煞車踏板，於系統停止後再度啟動時，VSC 功能不會恢復到啟動狀態。因為這個緣故，「OFF」指示燈將會亮起，VSC 功能有不會作動的疑慮。

日本豐田已於 2022 年 4 月 13 日，向日本國土交通省申報此次召回行動，將於 2022 年 4 月 14 日起展開相關召回作業。

關於召回作業內容，問題車輛在回廠後，將更新煞車制動器 (Brake Actuator) 的電腦控制程式。