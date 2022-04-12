豐田純電動車bZ4X 日本年度配額5000輛 只租不賣！

日本汽車業龍頭豐田汽車於周二 (12 日) 表示，該公司首款量產型純電動車 (BEV) 的「bZ4X」，2022 年度的日本市場配額為 5000 輛，而日本的一般消費者僅能透過訂閱式服務「Kinto」來駕駛該車輛。

日本的電動車普及速度，比起歐洲和中國要慢上許多，豐田希望藉由抹去消費者對於電池和安全性的不信任感，來讓電動車滲透到日本市場。

豐田表示，首波 3000 輛 bZ4X 的申請，將從 2022 年 5 月 12 日展開，跨入秋天之後會再追加 2000 輛。一般日本消費者可透過訂閱式服務 Kinto 來申請 bZ4X 的訂閱方案，合約時間最長 10 年、並附有電池保證等。而在法人客戶方面，豐田也備有 bZ4X 的租賃方案。

豐田汽車的日本國內銷售業務本部長佐藤康彦於記者會上表示，每個月的費用有包含維修及保證在內，顧客們可安心使用；而關於詳細價格，將於 5 月時公布。該公司表示，將以 600 萬至 650 萬日圓的車輛價格，來計算出 bZ4X 的租賃和保險費用。

bZ4X 是豐田頭一款量產型的純電動車，採電動車專用底盤，研發過程和日本同業速霸陸合作，兩家公司也分別投入各自擅長的電動和四輪驅動技術。電池容量達 71.4kWh，行駛里程約 560 公里；而在電池性能方面，是以 10 年後、電池容量仍有新車時 90% 水準來作為開發目標。

截至目前，豐田已宣布 bZ4X 的英國售價為 4 萬 1950 英鎊。該公司也計畫在 2025 年之前要推出 7 款「TOYOTA bZ」系列的電動車，而 bZ4X 就包括在內。