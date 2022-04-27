〈貴金屬盤後〉金價反彈回到1900美元以上 鈀金收復部分失地

美債殖利率和美元回落，投資人對經濟成長和通膨有疑慮，帶動黃金
小漲，從前一日的 2 月底以來低點反彈，鈀金
也回升。
- 6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 8.10 美元或 0.4%，收每盎司 1904.10 美元，從周一觸及的 2 月 25 日以來最低價反彈。
全球股市行情正在劇烈波動，投資人最新的擔憂是，北京可能成為下一個封鎖的城市。
黃金
曾在 3 月突破每盎司 2000 美元，但之後隨著美債殖利率上揚，金價開始走低。導致金價近期下滑的另一個因素是美元走強。
殖利率上揚，使不孳息的黃金
等資產相對失去魅力，美元則是黃金
計價單位，美元升值意味著海外買家將需付出更多錢。
商業銀行分析師 Daniel Breisemann 說：「在過往同樣的市場階段，黃金
通常承受著壓力，理由是投資人為了彌補其他地方的損失而拋售黃金
。例如昨天，股市在其中一段時間承受很大的賣壓。今早，黃金
至少收復 1900 美元關卡。」
其他金屬商品交易
- 7 月交割的白銀期貨價格下跌 14 美分或約 0.6%，收每盎司 23.572 美元。5 月交割的白銀期貨屆期，收低 12.6 美分或 0.5%，報每盎司 23.544 美元。
- 5 月交割的銅期貨價格下跌約 1 美分或 0.2%，收每磅 4.4410 美元。
- 7 月交割的白金期貨價格回升 7.10 美元或 0.8%，收每盎司 912.10 美元。
- 6 月交割的鈀金期貨上漲 56.40 美元或 2.7%，收每盎司 2178.50 美元。
WisdomTree 分析師 Nitesh Shah 說，今年隨著半導體供貨改善，汽車需求也有望回升，有利於作為汽車觸媒轉化器的鈀金
，昨天鈀金
重挫逾 10% 是很好的買點。