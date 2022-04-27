〈貴金屬盤後〉金價反彈回到1900美元以上 鈀金收復部分失地

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 8.10 美元或 0.4%，收每盎司 1904.10 美元，從周一觸及的 2 月 25 日以來最低價反彈。

全球股市行情正在劇烈波動，投資人最新的擔憂是，北京可能成為下一個封鎖的城市。

黃金 曾在 3 月突破每盎司 2000 美元，但之後隨著美債殖利率上揚，金價開始走低。導致金價近期下滑的另一個因素是美元走強。

其他金屬商品交易

7 月交割的白銀期貨價格下跌 14 美分或約 0.6%，收每盎司 23.572 美元。5 月交割的白銀期貨屆期，收低 12.6 美分或 0.5%，報每盎司 23.544 美元。

5 月交割的銅期貨價格下跌約 1 美分或 0.2%，收每磅 4.4410 美元。

7 月交割的白金期貨價格回升 7.10 美元或 0.8%，收每盎司 912.10 美元。

6 月交割的鈀金期貨上漲 56.40 美元或 2.7%，收每盎司 2178.50 美元。