多重不確定性干擾 IMF示警亞洲面臨停滯性通膨

國際貨幣基金 (IMF) 官員周二 (26 日) 警告，因俄烏戰事、商品成本飆升和中國經濟放緩導致重大不確定性，亞洲國家面臨停滯性通膨 (stagflation) 風險。

IMF 亞太地區代理主任 Anne-Marie Gulde-Wolf 表示，即使亞洲受俄烏戰爭帶來的貿易和金融風險影響有限，但地區經濟將受到衝突引發的商品價格飆漲，以及歐洲貿易夥伴增長放緩等因素拖累。

她還說，就在中國經濟放緩加劇地區成長壓力之際，亞洲的通膨正在回升，在經濟成長低於先前預期且通膨更高的情況下，亞洲地區恐面臨停滯性通膨前景。

Gulde-Wolf 指出，成長阻力是在政策空間受限的同時出現，亞洲國家決策官員將面對到增長放緩和通膨上升的兩難處境，她並稱，多數國家都需要收緊貨幣政策，但速度取決於通膨走向與外部壓力。

此外，因亞洲國家身背龐大的美元計價債務，Gulde-Wolf 預期，聯準會 (Fed) 今年的升息前景也將對亞洲國家形成挑戰。

IMF 本月稍早發布報告，預估今年亞洲經濟成長率達 4.9%，較 1 月時的預估值低 0.5 個百分點，並預測今年亞洲通膨率為 3.4%，較 1 月時的預估值高出 1 個百分點。

Gulde-Wolf 表示，俄烏戰事升級、新一波疫情、Fed 加快升息路徑以及中國更長或範圍更大的封控措施，都將為亞洲經濟前景構成風險。