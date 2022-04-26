Fed升息預期拉升美元 金價短期還有下跌空間

據報導，金價在週一 (25 日) 跌破每盎司 1,900 美元，引發市場擔憂短期內是否會有更多跌幅。分析師認為，美國聯準會 (Fed) 升息預期將拉升美元，若是金價持續維持在 1900 美元以下，短期可能進一步下跌。

DailyFX 的高級市場策略師 James Stanley 表示，如果金價持續落在 1,900 美元下方，金價就有可能進一步跌至 1,879 美元甚至是 1,842 美元。

盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 指出，金價下跌主要是因為人們擔心 Fed 一連串激進升息將提振美元，使得金屬及整體商品價格承壓。此外，若是通膨因升息得到控制，使得實際殖利率上升，也將為金價帶來利空。

根據芝加哥商品交易所的市場預期監測工具 FedWatch 的數據顯示，市場預計到今年年底利率將升至 3.25%。

標普智匯 (S&P Global Market Intelligence) 分析師 Bjorn Goosen 先前表示，多國持續升息將是一項不利因素，使得金價承壓，預估年底金價將跌至每盎司 1825 美元。目前黃金市場焦點仍然是俄烏戰爭、高通膨、經濟增長擔憂以及升息等議題。

瑞銀集團 (UBS) 專家 Joni Teves 也曾表示，他預計黃金市場將重新關注宏觀驅動因素，譬如實際利率、Fed 政策以及成長前景。

瑞銀預計 2022 年底黃金價格將跌至 1,600 美元。Teves 也指出，在 Fed 更積極升息的情況下，美元持續上漲，由於美元與黃金兩種資產之間的反向相關性，將限制金價的漲幅。