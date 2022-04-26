Fed升息預期拉升美元 金價短期還有下跌空間

Fed升息預期拉升美元 分析師：金價短期還有下跌空間(圖片：AFP)
Fed升息預期拉升美元 分析師：金價短期還有下跌空間(圖片：AFP)

據報導，金價在週一 (25 日) 跌破每盎司 1,900 美元，引發市場擔憂短期內是否會有更多跌幅。分析師認為，美國聯準會 (Fed) 升息預期將拉升美元，若是金價持續維持在 1900 美元以下，短期可能進一步下跌。

DailyFX 的高級市場策略師 James Stanley 表示，如果金價持續落在 1,900 美元下方，金價就有可能進一步跌至 1,879 美元甚至是 1,842 美元。

盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 指出，金價下跌主要是因為人們擔心 Fed 一連串激進升息將提振美元，使得金屬及整體商品價格承壓。此外，若是通膨因升息得到控制，使得實際殖利率上升，也將為金價帶來利空。

根據芝加哥商品交易所的市場預期監測工具 FedWatch 的數據顯示，市場預計到今年年底利率將升至 3.25%。

標普智匯 (S&P Global Market Intelligence) 分析師 Bjorn Goosen 先前表示，多國持續升息將是一項不利因素，使得金價承壓，預估年底金價將跌至每盎司 1825 美元。目前黃金市場焦點仍然是俄烏戰爭、高通膨、經濟增長擔憂以及升息等議題。

瑞銀集團 (UBS) 專家 Joni Teves 也曾表示，他預計黃金市場將重新關注宏觀驅動因素，譬如實際利率、Fed 政策以及成長前景。

瑞銀預計 2022 年底黃金價格將跌至 1,600 美元。Teves 也指出，在 Fed 更積極升息的情況下，美元持續上漲，由於美元與黃金兩種資產之間的反向相關性，將限制金價的漲幅。

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