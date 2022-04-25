北京深夜宣布！擴大核酸篩檢 首都防控已到關鍵時刻

北京市政府周一（25 日）深夜宣布擴大核酸篩檢，周二起對東城、西城、海淀等 11 個地區的人員展開三輪核酸檢測，呼籲近期民眾非必要不出京，並聲稱「首度疫情防控到了關鍵時刻」。

北京市委宣傳部副部長徐和建周一晚間表示，在朝陽區已展開核酸檢測的基礎上，進一步擴大篩查範圍，從 26 日至 30 日，對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等 11 個區域的人員展開三輪核酸檢測。

徐和建呼籲近期民眾非必要不出京，就地過節，減少不必要群聚，與確診病例足跡有交集者、接到健康寶提示者，請立即向社區單位報告，配合各項防控措施。

徐和建說，各大單位、企業可結合實際情況，適當下調到崗率，鼓勵員工遠距上班，上下班錯開。

徐和建表示，暫停文藝演出、體育賽事、展銷促銷等大型聚集性活動，暫停校外培訓機構線下培訓課程及培訓活動，暫停零散裝修零散建設工程（含家庭裝修、農村建房）施工，等到檢測結束後，再恢復這些活動。

徐和建聲稱，「首都疫情防控到了關鍵時刻」，全市上下要「快字當頭」、深查細排、快停嚴管、嚴防死守，堅決果斷落實疫情防控部署要求，堅決遏制疫情擴散蔓延，確保市民群眾安全，確保首都安全。