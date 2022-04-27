避險及投資需求 今年平均金價估達1900美元

據報導，德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Carsten Fritsch 在最新發布的報告中預估，受惠於避險及黃金 ETF 投資需求，今年的平均金價將達到約每盎司 1,900 美元，並且在第二季金價上看 2,000 美元。

Fritsch 表示，儘管近期金價承壓，但黃金仍是今年年初以來表現最好的資產之一，其表現優於債市和股市，主要受惠於通膨避險需求，以及黃金 ETF 大量的投資需求。Fritsch 指出，黃金 ETF 已經連續 14 週呈現流入。

Fritsch 指出，隨著美元指數和美債殖利率升至多年高點，金價表現仍然相對強勁。他認為，殖利率上升並不會因使金價漲勢停滯，只會使漲勢減慢。在 Fed 即將大舉升息的環境下，金價仍維持穩定，主因在於市場對經濟衰退的擔憂增加，金價因而得到避險需求的支撐。

Fritsch 也表示，從長遠來看，通膨與俄烏戰爭將是影響未來金價表現的兩大因素。若是俄烏戰爭結束，金價顯然將會回跌。但通膨預期將保持在較高水準，將對實際利率產生抑制作用。另外，各國央行是否準備好或願意將利率大幅度調升還有待觀察，若是升息導致經濟數據疲軟，Fed 恐怕難以維持既有步調升息。

標普智匯分析師 Bjorn Goosen 先前也表示，受惠於金飾需求、投資人對黃金 ETF 的興趣以及央行買盤，金價有望受到提振，今年展望持續穩健，預估可維持在每盎司 1900 美元左右。不過，多國升息仍是不利因素，恐使金價承壓。目前黃金市場焦點仍然是俄烏戰爭、高通膨、經濟增長擔憂以及升息等議題。