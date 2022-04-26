全球經濟增長樂觀情緒轉淡 如何為停滯性通膨做準備？

隨著對全球經濟增長前景的樂觀情緒褪去，投資人紛紛尋求避險管道，華爾街分析師也提出看法，向投資人說明如何為停滯性通膨 (Stagflation) 做好準備。

美國銀行 (BofA) 最新基金經理調查顯示，對全球經濟的樂觀情緒已降至歷史低點，71% 的受訪者對未來數月的全球經濟增長持悲觀態度，經濟衰退已超過俄烏戰事，被視為全球金融市場最大的尾部風險 (Tail Risk)。

美國經濟是否會重演 1970 年代的狀況，即經濟增長陷入停滯和通膨飆升？金融市場又該如何適應這種環境？

高盛認為，隨著停滯性通膨風險增加，被動投資不再是成功的投資方法，此外，在充斥通膨、波動與不確定性的環境下，傳統的 60/40 股債投資策略恐怕也不再有效。

高盛資產管理部門多資產解決方案聯合信息長 Maria Vassalou 說：「金融危機以來用來建立投資組合的方法可能已經不適用，我們必須重新思考如何建構投資組合，未來被動投資將失去意義，主動投資有望取得更多機會，動態的資本配置也會獲得更多支持。」

Laffer Tengler Investments 執行長兼資訊長 Nancy Tengler 預期，通膨將持續更久且更具黏性，建議投資人考慮具有動態性的通膨策略，包含房地產投資信託 (REITs)、貴金屬和能源商品等，另一項值得關注的是企業股利政策。

Tengler 說，去年春季至今，全球央行累計已升息上百次，但全球經濟增長仍在放緩，聯準會 (Fed) 沒有跟上這波趨勢，現在才發現已經遠遠落後曲線，因此，她預期未來幾季周期股將表現疲軟。

停滯性通膨將至？

經濟成長阻力持續加劇，掀起了市場對於美國是否即將陷入停滯性通膨的討論，這在過去幾個月以來，一直是經濟學家和分析師關注的議題，他們討論的重點集中在物價飆漲、供應鏈危機、消費者支出下滑和俄烏戰事拖累經濟放緩的可能性。

部分市場人士則指出聯準會在貨幣政策上的失誤。

Euro Pacific Capital 執行長 Peter Schiff 認為 Fed 動作拖拖拉拉，就算承認通膨是一項大問題，也沒有採取任何措施解決。

他說：「在經濟逐漸疲軟的的情況下，Fed 更積極擴大貨幣供應，給予市場刺激，這也是為何我們可能在下一次經濟衰退面臨更嚴峻通膨的原因。」

Refinitiv 調查經濟學家先前預期，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 增長率可能只有 1% 左右，亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 模型顯示為 1.3%，美國經濟諮商會 (CB) 預期為 1.5%，所有預期均遠低於前一季的 6.9%