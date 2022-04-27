巴菲特最後一場午餐拍賣將至 那些年陪他吃飯的中國人後來怎麼了？

華爾街頂級牛排館 Smith & Wollensky，終於再次迎來「股神」巴菲特和久負盛名的慈善午餐拍賣。

舊金山非營利機構 Glide 周一（25 日）宣布，巴菲特計劃舉辦第 21 屆慈善午餐拍賣，這也是他最後一場午餐拍賣。Glide 預定 6 月 12 日 - 17 日在 eBay 開放競標，得標者最多可帶七名朋友與巴菲特共進午餐。

這是新冠肺炎疫情爆發後，巴菲特的第一場慈善午餐，疫情迫使巴菲特取消 2020 年和 2021 年的拍賣活動。對眾多巴菲特粉絲來說，這也許是最後一次近距離接觸他的機會。

財聯社報導，那些已和巴菲特吃過午餐、聊過投資的中國人，這些年的經歷大不相同。有人起，有人落，有人始終隱於幕後，有人已經離場。

段永平

2006 年，時任步步高電子工業公司董事長的段永平，以 62.01 萬美元得到慈善午餐。他赴約時還帶上當時名氣不大的黃崢。

與其說這場慈善午餐改變段永平，不如說是段永平藉此向巴菲特做了一次學習報告。

早在 2001 年，段永平就自學投資，一年看了上百本投資書籍，什麽技術分析、趨勢分析… 愈學愈糊塗，直到看到巴菲特的兩句話：「買一家公司的股票，就等於買這家公司，買它的一部分或全部」，「投資你看得懂、被市場低估的公司」。

這兩句話如醍醐灌頂，段永平開竅後，就押注網易。2001 年底，他以 1 美元買進網易股票，不到三年，網易股價就飆升至 70 美元，他因此在華爾街華人圈博得「段菲特」美名。

如今，在自己的公司運作中，段永平雖已退居二線，但在投資界仍很活躍。今年 4 月 22 日，他還在微博上曬出騰訊買單，而堅持投資騰訊的理由是：騰訊符合他的標準，商業模式和企業文化都很好。

這倒和巴菲特投資可口可樂和蘋果的心態頗為相似。

當年一起赴宴的黃崢，在 2007 年離開 Google，並創業。2015 年，他創立拼好貨，該公司在 2016 年宣布與拼多多合併，黃崢從此走進電商巨擘的世界。

趙丹陽

到了 2008 年，中國基金經理人趙丹陽取得與巴菲特吃牛排的資格。他以投資理念嚴格追隨巴菲特而著稱。

在 2004 年熊市中，趙丹陽堅信 A 股會在 3-5 年內強勁回升，上證指數會達到 3,000-5,000 點，這個觀點當時被認為是癡人說夢，但後來股市僅用 1 年時間就實現這個預言。

在 2008 年初，股市攀到高峰時，趙丹陽又大膽發言，聲稱「A 股無股可投」。

他在「致投資者的一封信」中寫道：「時間的玫瑰什麽時候才會開放，價值投資的困惑，什麽樣的公司值得長期擁有，什麽樣的公司只能階段性持有；自我的恐懼和貪婪，宏觀經濟和通貨膨脹。到 2008 年底，我們已經找到了大部分答案，對於其他仍然困惑的部分，我們期待 09 年能和朋友們共同探討和求證，我們會用一生的時間去完善我們的投資理論體系。」

當時，他帶著困惑和巴菲特吃飯，後來消失近六年，直到 2013 年底，趙丹陽才重返 A 股市場，並在 2014 年底迎來新一輪牛市。

不過，他嚴格的價值投資邏輯，只在牛市中帶來 12% 年化收益，相較於 2015 年私募平均收益率 20%，顯得有點「雞肋」。

價值投資賺錢雖遲，但仍會到，去年他旗下兩檔「赤子之心」海外基金都實現 50% 以上收益率。

朱曄

第三、第四位與巴菲特共進午餐的中國商人，看起來並不關心巴菲特的價值投資經驗。

2015 年，曾被譽為「中國遊戲第一股」的天神娛樂董事長朱曄，攜妻兒赴約。天神娛樂股價也因據傳獲巴菲特「肯定」而暴漲 90%。

然而，朱曄的人生並未繼續甜蜜下去。

在與巴菲特吃完午餐後，天神娛樂大舉併購，但收購複雜，又消耗大量現金，天神娛樂 2018 年揭露虧損人民幣逾 70 億元，朱曄本人也因此被其他股東「逼宮」，天神娛樂被人戲稱為「天雷娛樂」，朱曄帶著「雷神」綽號從此退隱。

孫宇晨

另一位是幣圈大咖孫宇晨。他對巴菲特慈善午餐的用法更直接，先是不斷宣傳自己的幣圈色彩，與討厭數位貨幣的巴菲特形成強烈反差，從而引起外界關注。

2019 年，他在赴宴前幾天取消會面，聲稱突發腎結石，已入院治療。他直到隔年 1 月才完成這場慈善午餐，據孫宇晨在推特自稱，巴菲特對孫宇晨區塊鏈生意下一階段的發展表達支持，並提供建議。

巴菲特不是第一個被孫宇晨拿來消費的名人，他在進入湖畔大學後，也一直自詡是「馬雲徒弟」。

今年，孫宇晨又成為加勒比島國格瑞那達常駐世界貿易組織（WTO）大使、特命全權大使，近期更透過視訊與歐盟、新加坡、俄羅斯駐 WTO 大使會談。

同是吃過 Smith & Wollensky 限定牛排的商人，有人在投資界上愈走愈遠，也有人在實業中折戟沉沙。

不知道今年的競標者又是懷著怎樣的心情參加 eBay 競拍。