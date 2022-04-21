野村下砍中國全年GDP成長預估至3.9% 清零政策是關鍵

野村 (Nomura) 周四 (20 日) 以清零政策打壓經濟為由，下修中國全年國內生產毛額 (GDP) 增長預估至 4% 以下，並警告未來幾周恐有更多經濟學家陸續調降，清零政策的調整將會是影響未來中國經濟復甦的關鍵。

包含陸挺在內的野村經濟學家，將 2022 年中國經濟成長預期自 4.3% 下修至 3.9%，若排除 2020 年的 2.2%，這將是中國自 1990 年以來第二差的年度表現。

經濟學家還將中國第二季經濟增長預期自 3.4% 下修至 1.8%，示警第二季和下半年的經濟下行風險遠大於上行。

中國 4 月高頻數據急遽惡化，是野村調降全年成長預期的原因之一，在疫情肆虐下，當地已越來越多城市進入封控狀態，沒有任何跡象顯示北京當局即將放棄清零政策。

野村分析師說，全球市場依然低估中國經濟成長放緩這件事，因為市場注意力幾乎都集中在俄烏戰爭和聯準會 (Fed) 升息上。

除野村外，瑞銀 (UBS)、巴克萊 (Barclays)、渣打銀行 (Standard Chartered) 和美國銀行 (BofA) 此前均以清零政策打壓經濟為由，下修中國全年 GDP 增長預期。

野村分析師預估，未來幾周將有更多經濟學家陸續跟進下修。

即使北京當局不斷釋出政策紅利，盼為經濟挹注更多流動性並穩定供應鏈，經濟學家仍對政策效力感到質疑。當局堅守清零政策的決心，已促使幾位經濟學家將中國全年增長預期調降至 5% 以下，低於政府目標的 5.5%。

野村分析師表示，相較之前，如今實現清零目標的成本更大，難度也更高，因為 Omicron 的傳染力較其他變異株更強。此外，在歷經疫情肆虐後，消費者和企業都已筋疲力竭，恐因儲蓄減少而被迫削減支出。

更糟糕的是，隨著全球各國重新開放經濟，中國的出口成長力道恐將下滑，對於旅行、生產和物流的嚴格管控，也可能干擾海外資金流入。

雖然信貸寬鬆等傳統貨幣政策可能有所幫助，野村認為，真正的成長瓶頸依然存在，清零政策的調整將會是未來幾個月成長復甦的關鍵。