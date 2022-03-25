上海新增本土確診破1,600例 衝上新高 堅守動態清零

上海周四（24 日）新增本土確診病例突破 1,000 例，寫下歷史新高，凸顯北京當局實施「動態清零」政策近兩年來，正面臨疫情爆發以來最嚴峻挑戰。

上海衛建委表示，周四新增本土確診病例達到 1,609 例，其中無症狀感染者占 1,580 例，為本輪疫情爆發以來染疫人數首度突破千例。

上海新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏周五表示，本輪疫情的流行毒株是 Omicron BA.2 變異株，病毒傳播 R0 值達到 9.5，相當於是疫情早期 R0 值的 2.5-3 倍，傳播代際潛伏期縮短，基本上三天內就能傳染一個人，如果不加以控制，病例指數級上升。

張文宏表示，依據 Omicron BA.2 的傳播能力，病毒持續傳播半個月，病例至少飆到幾萬例，但上海最新病例數是超過千例，「這說明上海的防控措施是起到作用的，雖然病例數仍在上升，但上海現在的傳播策略阻斷了病例指數級上升的趨勢。」

張文宏說，上海疫情轉折點雖尚未出現，但已逐步具備轉折點的條件。他表示，好跡象是非管控區域全員滾動篩查病例比率逐漸下降，僅占總病例的 10%，預示社會面疫情逐漸受控。

國務院聯防聯控機制周五則表示，目前全球新增確診病例連續第二周回升，中國新增本土感染者數量仍處於高點，疫情仍在發展階段，政府將繼續堅持「動態清零」總方針，做好疫情防控工作。