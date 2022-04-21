事關10.3億人 中國個人養老金時代來了！

中國政府公布個人養老金制度，國內 10.3 億基本養老保險投保人，可選擇多給自己存一份養老金，參加者每年繳納個人養老金上限為人民幣 12,000 元（新台幣 54,000 元），宣告中國個人養老金時代來臨。

國務院辦公廳周四（21 日）正式下發「關於推動個人養老金發展的意見」，並表示個人養老金實行個人賬戶制，繳費完全由參加者個人承擔，參加者每年繳納個人養老金的上限為 1,2000 元。

這項意見指出，在中國境內參加「城鎮職工基本養老保險」或「城鄉居民基本養老保險」的勞動者，可參加個人養老金計畫。

在領取養老金方面，參加者達到領取基本養老金年齡、完全喪失勞動能力、出國 定居，或具有其他符合國家規定的情形，經個人養老金信息管理服務平台核驗領取條件後，參加者可按月、分次或一次領取個人養老金。

國務院表示，要發展適合中國國情、政策支持、個人自願參加、市場化運作的個人養老金，與基本養老保險、企業（職業）年金相銜接，發揮養老保險補充功能，健全多層次、多支柱養老保險體系。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新說，這是中國政府首度發布個人養老金統一規則，概述制度基本框架，儘管只是一個意見，但為未來個人養老金實施條例和細則指明了方向。

董登新表示，個人養老金的繳費既可按年繳，也可按月繳。國務院規定每人賬戶全年繳費額度不得超過 12,000 元，平攤下來就是每月 1,000 元。

在中國養老保險體系三支柱中，第一支柱是由政府主導的「城鎮職工基本養老保險」和「城鄉居民基本養老保險」，第二支柱是企業自主發展的職業年金和企業年金，第三支柱是個人養老金。

五道口金融學院中國保險和養老金研究中心研究總監朱俊生說，發展個人養老金制度意義深遠，目前中國養老金體系結構失衡，「城鎮職工基本養老保險」作為第一支柱，幾乎承擔全部養老責任，卻面臨嚴重可持續發展壓力。

華中師範大學公共管理學院副教授孫永勇則認為，對個人而言，目前「城鎮職工基本養老保險」的所得替代率只有 40% 多，企業年金的覆蓋面也很窄，個人養老金的發展可為一些有一定經濟能力的民眾，提供一個提高自己未來養老金水準的渠道。