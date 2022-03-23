中國「動態清零」難度提高 為什麽不躺平？

中國疫情確診病例愈來愈多，提高「動態清零」的難度，但北京仍堅持不「躺平」，原因在於境外移入壓力仍大、Omicron 變種病毒傳播力強、中國具備「動態清零」的條件。

第一財經報導，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周二（22 日）說：「我們仍然堅持『動態清零』這個方針，但『動態清零』實現清零目標的難度比以前更大」，這就需要更早發現疫情，更快採取措施，並徹底落實各項措施。

國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年同日表示，從全球來看，新冠肺炎疫情仍處於大流行期，仍是構成全球關注的突發公共衛生事件，且中國周邊一些國家和地區的疫情仍處於上升階段，因此北京仍面臨外防輸入的壓力。

與此同時，大陸本土疫情已出現點多、面廣、頻發的趨勢，所以內防擴散也是重要任務之一。

梁萬年說，從 Omicron 變異株危害性來看，和 Delta 變種病毒相比，致病率，尤其是重症率和死亡率較低，但傳播力很強，這種強的傳播力使感染人數基數變得很大，一個大的感染人數乘上它的致病率或死亡率，就會形成一個絕對數大的重症群體，甚至死亡群體。所以，當局不能忽視 Omicron 變異株。

梁萬年並表示，中國具備「動態清零」的條件，「我們能搞清楚每一起病例的來龍去脈，這是我們的一個基礎。我們幾年的防控實踐已經形成了一套比較有效的組織管理體系、應急機制和應急處置的能力。」

對於疫情何時能結束的問題，梁萬年說，疫情結束需要四個條件，分別是病毒愈變愈弱、有特效藥、疫苗更有效、國外疫情減緩。