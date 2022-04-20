IMF下調今年中國成長預測至4.4% 貨幣政策加速資金外流

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (19 日) 發表全球經濟展望 (World Economic Outlook) 報告，把 2022 年中國經濟成長預測，由 4.8% 下調至 4.4%，遠低於北京設定的 5.5%。IMF 認為，俄烏戰爭及中國大規模封控，加大了經濟壓力。

這是近 3 個月以來，IMF 第二次調低對中國的經濟展望。IMF 還將中國 2023 年成長預期下調至 5.1%，調低 0.1 個百分點。

IMF 指出，中國一部分經濟問題是由政府自身造成的。習近平去年開啟讓中國遠離西式資本主義的行動，導致商業信心被削弱，私人投資大降。此外，中國堅持清零的新冠防疫政策，採行嚴格封鎖，進一步打擊了消費者支出，擾亂了商品供應。

更糟的是，海外需求在走軟，大宗商品價格飆升加大了通膨壓力，俄烏戰爭讓情況更為惡化。

與此同時，投資者資金外流，凸顯了美中兩大經濟體貨幣政策分歧加深。

IMF 中國事務負責人 Helge Berger 表示，美國聯準會正積極升息，中國人行反在放寬政策，這讓兩國之間的殖利率差消失，促使投資者將目光投向其他地方。

Berger 說，中國相對利率的地位發生了顯著變化，這與增長放緩高度相關。俄羅斯 2 月入侵烏克蘭後，中國股票、債券和共同基金的資金外流加速。全球基金 3 月份透過滬深港通北向交易，賣出 A 股 70 多億美元，過去兩個月還拋出 140 億美元的中國公債。

他指出，前景黯淡和殖利率差縮小，正在讓人民幣承壓，人民幣跌至 6 個月以來的最低水準。未來中國出口繁榮如有任何放緩跡象，也將令全球投資人承受壓力。