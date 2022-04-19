〈美股早盤〉市場消化財報消息 Fed鷹派言論推升美債殖利率 四大指數漲跌不一

市場消化新一批企業財報，鷹派聯準會（Fed）官員言論推升美債殖利率走高，俄烏戰爭持續，美股周二（19 日）開盤四大指數漲跌不一。截稿前，道瓊工業指數漲近 200 點或近 0.54%，那斯達克綜合指數上漲 0.15%，標普 500 指數漲 0..8%，費城半導體指數跌 0.18%。

美國聖路易聯準銀總裁布拉德（James Bulalrd）昨日表示，聯準會（Fed）今年應該多次升息 2 碼（50 個基點），把利率升到約 3.5%，而且不應排除一次升息 3 碼的可能性。

美國公債殖利率受其言論影響繼續升高，美國 10 年期公債殖利率一度觸及 2018 年以來高點，而美國 30 年期公債殖利率 3 年來首次升破 3%，截稿前兩者分別上漲至 2.911% 與 2.996%。

此外，今日盤前公布的財報也缺乏亮點，美國製藥巨擘嬌生、美國國防大廠洛克希德馬丁（Lockheed Martin）(LMT-US) 營收表現欠佳，投資人將目光聚焦在周三（20 日）盤後公布的 Netflix(NFLX-US)、IBM(BM-US) 等公司財報上。

俄烏戰爭方面，地緣局勢持續動蕩，烏克蘭總統稱俄軍已經展開對頓巴斯（Donbas）地區的大規模進攻行動，意味著這場戰爭將進入一場曠日持久的衝突。另一方面，俄國外交部長拉夫羅夫在接受今日印度電視頻道採訪時表示，俄軍在烏克蘭正開始下一階段的特別軍事行動。

與此同時，因兩國戰爭的負面影響，世界銀行將 2022 年全球經濟成長預期從 4.1% 下調至 3.2%，相比之下，2021 年全球經濟成長率為 5.7%。

能源方面，國際油價在昨日因利比亞石油設施爆發抗議活動，約每日 50 萬桶供給中斷，引發油價一度上漲，不過今日已有所回落，此外，隨著美元匯率升至兩年新高，油價承壓，美元走強使以美元計價的大宗商品價格對其他貨幣的持有者來說更加昂貴，可能抑制需求。投資人仍在需求擔憂與全球供應緊張之間權衡。

其他原物料方面，銅與其他基本金屬（base metal）因祕魯礦山供應中斷價格走高，在庫存處在令人擔憂的低水位之際，加劇對供應緊張的的擔憂。金價方面則維持在近 5 周高點。

截稿前，西德州原油期貨下跌 3.39%，至每桶 104.54 美元，布蘭特原油期貨下跌 3.31%，至每桶 109.42 美元。

截至台北時間周二（19 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

嬌生 (JNJ-US) 早盤上漲 2.78%，至每股 182.60 美元

由於全球供應過剩和需求不確定性，嬌生調降全年銷售和獲利預期，並不再提供新冠病毒疫苗銷售財測。該公司第一季營收雖年增 5% 至 234 億美元，但略低於華爾街預期，上季每股獲利報 2.67 美元，較去年同期成長 3.1%。

嬌生預估 2022 年全年營收介在 948 億至 958 億美元，較 1 月時提供的財報低約 10 億美元，全年調整後每股獲利從先前預測的 10.4 美元至 10.6 美元下調 0.25 美元，至 10.15 美元到 10.35 美元。

WeWork(WE-US) 早盤上漲 2.70%，至每股 6.09 美元

投行 Piper Sandler 看好 WeWork 獲利前景並對未來混合辦公型態的趨勢充滿信心，給予該股「增持」（overweight）評等。

Zendesk(ZEN-US) 早盤勁揚 5.43%，至每股 128.30 美元

根據外媒報導，客戶服務軟體開發商 Zendesk 正在考慮出售，知情人士指出，該公司已聘請顧問公司 Qatalyst Partners 協助出售過程。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月營建許可總戶數報 187.3 萬，預期 183 萬，前值 186.5 萬

美國 3 月營建許可月增率報 0.4%，預期 - 1.9%，前值 - 1.6%

美國 3 月新屋開工總戶數報 179.3 萬，預期 175 萬，前值 176.9 萬

美國 3 月新屋開工月增率報 0.3%，預期 - 1.6%，前值報 6.8%

華爾街分析：

Oanda 資深市場分析師 Jeffrey Halley 表示，聖路易斯 Fed 總裁布拉德日前發表的言論卻是概括全球許多央行所面臨的困境。幸運的是，他們還有很多如疫情與俄烏戰爭等藉口，各國央行現在可以迎頭趕上，冒著經濟衰退的風險大舉升息。

Mediolanum International Funds 市場策略主管 Brian O’reilly 表示，隨物價、俄烏戰爭持續時間越來越長，就越有可能出現問題，企業不可能永遠繼續轉嫁投入成本，必須有一個轉折點。此外固定收入一直是一個特別的痛點，這是我們這一帶人見過最糟糕的債券熊市。

中國周三即將公布一年期貸款市場報價利率，中國人民銀行上周宣布下調金融機構存款準備金率 0.25 個百分點，共計釋放長期資金約人民幣 5300 億元，但沒有下調利率。安本資產管理亞洲區經理 Gareth Nicholson 表示，最新的政策措施確實凸顯放寬政策的必要性，市場認為已經採取的措施仍然不夠，中國央行將不得不加大力道。