報告：中國近日防疫封鎖帶來的通膨風險 更勝2020年

Bernstein(伯恩斯坦) 分析師表示，與 2020 年相比，中國最近針對 COVID-19 的封鎖措施，對全球通膨構成的風險更大。這是因為自疫情以來，世界變得更加依賴中國商品。

到 2021 年，中國在全球出口中的份額升至 15.4%，為至少 2012 年以來最高水準。

過去兩年，中國的出口激增，主因是中國在疫情初期有效控制，並恢復生產，而世界各國仍努力控制疫情影響。但最近的 Omicron 變種病毒傳染力更強，中國仍堅持清零政策，在上海等地實施嚴格封控，相較之下，各國的主流措施，已轉為加快接種疫苗並與病毒共存。

在最新的報告裡，Bernstein 分析師 Jay Huang 帶領的團隊表示，中國封鎖的總體影響可能非常大，但市場尚未定價。

報告稱，與疫情前相比，上海的出口貨櫃成本高出五倍，空運運費高出兩倍，供應商交貨時間也面臨類似壓力。「因此，出口通膨將增加，尤其是對中國的主要貿易夥伴，但同時會延遲中國需求的復甦」。

中國貿易數據顯示，第一季出口平穩增長。與此同時，中國 3 月份生產者價格指數和消費者價格指數上漲速度，均快於預期。

舉凡貨櫃、船舶、稀土和大部分太陽能零組件，以及手機及個人電腦，都依賴由中國出口。不僅僅是電子產品的組裝，海外對液晶面板和 IC 等零組件，也更為依賴中國。

汽車業是一個例子。電動汽車製造商蔚來宣布停產，部分生產在周四恢復，反映出供應鏈動盪。德國汽車製造商福斯 (Volkswagen) 表示，其在上海郊區和北部吉林省的工廠，至少在周四之前仍在停工。

分析人士指出，中國 2021 年汽車和零組件出口，平均年成長 119%，超過了中國整體出口 30% 的增長。同時，中國負責全球近 74% 的電池生產。

Bernstein 報告稱，自疫情開始以來，尤其是在電動汽車供應鏈上，中國的角色變得更加重要。現在，特斯拉、BMW 和其他汽車製造商，愈來愈多地在中國生產電動汽車以出口到其他國家，凸顯了疫情封鎖的影響力。