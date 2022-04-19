隨國際市場擴張 Gogoro執行長：年底可能面臨晶片短缺壓力

台灣電動機車商 Gogoro 創辦人暨執行長陸學森周二（19 日）表示，雖然目前公司晶片供應仍屬「健康」，但隨推進中國、印度與東南亞地區市場的成長計畫，年底可能面臨壓力。

雖然全球晶片荒令汽車製造商備受打擊，但陸學森在接受路透採訪時表示，Gogoro 使用的晶片遠少於電動汽車製造商，且其市場規模仍相對較小，並主要集中在台灣，未來幾個月內的晶片供應「健康」。

陸學森談到 Gogoro 的晶片地位時說：「我們使用的晶片不多，在設計上有靈活性，市場目前還不是很大。」

不過陸學森也提到，隨著印尼雅加達、印度德里或其他大型城市的成長，他們的成長速度當然會給公司的供應鏈管理帶來壓力，而且這些問題將在今年下半年出現，而非不久的將來。

此外，陸學森也說由於俄烏戰爭導致供應鏈中斷，鎳等原物料價格上漲，電動車製造商受到衝擊，一些「輕微」成本上漲已轉嫁給客戶。

該公司對中國、印度和東南亞制定雄心勃勃的計畫，認為隨著亞洲各大城市努力改善空氣品質，它們有可能用電動機車取代污染嚴重的汽油摩托車。

陸學森表示，Gogoro 對在中國、印度與印尼等國的擴張計畫充滿信心，這些國家的消費者對電動機車的偏好很高，每年銷量達數百萬輛。

他稱這些是 Gogoro 投資人、團隊與合作夥伴所關注的，將公司創造的技術帶入那些有潛力轉型電動機車的大型市場。

除製造電動機車外，Gogoro 還與印度最大機車製造商 Hero MotoCorp、中國最大燃油摩托車製造商大長江集團、雅迪科技集團 (1585-HK) 等公司建立電池與其他合作夥伴關係。

Gogoro 成立於 2011 年，透過與特殊目的公司（SPAC）合併在那斯達克借殼上市，市值約為 24 億美元。

Gogoro 股價自上市以來已下跌約 19%，與全球其他科技股的壓力相當。截稿前，Gogoro(GGR-US) 美股開盤前股價上漲 2.50%，每股暫報 8.20 美元。