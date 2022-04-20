莫德納Beta雙價疫苗抗Omicron 效果較現有疫苗追加劑好

莫德納（Moderna）周二（19 日）表示，若以公司研發針對 Beta 變異株與原始病毒株的雙價疫苗作為追加劑，在對抗包括 Omicron 在內的多種變異株方面，產生的免疫反應優於原始疫苗追加劑。

莫德納表示，這支 50 微克名為「mRNA 1273.211」的雙價疫苗已在 300 人身上進行測試，並且對原始疫苗中沒有特別針對的變異病毒株能產生更高的抗體反應，該結果對公司未來針對兩種新冠病毒變異株的疫苗研發計畫來說是個好消息。

莫德納首席科學家 Jacqueline Miller 博士表示，公司目前沒有立即申請批准這支雙價疫苗，不過會向美國食品暨藥物管理局（FDA）呈報相關數據，以便替未來包括 Omicron 變異株為目標的雙價候選疫苗奠定基礎。

目前莫德納已經開始測試一種不同的雙價疫苗，將針對 Omicron 變異株的疫苗與原始疫苗結合，該疫苗的初步資料預估將在第二季度晚些時候公布。此外，莫德那也在測試一種僅針對 Omicron 的單價追加劑疫苗。

Miller 稱：「為了秋季做好準備，我們不得不冒著風險開始生產，公司的信念是基於目前已觀察到的資料…… 讓疫苗能提供更持久的保護力。」

截稿前，莫德納 (MRNA-US) 盤中股價下跌 2.90%，每股暫報 150.26 美元。