通膨仍是關注焦點 10年期美債殖利率升至3年多新高

交易員繼續評估通膨走升，指標 10 年期美國國債殖利率周一 (18 日) 升至 3 年多來的最高水平。

截至美東時間上午 7 點，10 年期美國國債殖利率上漲 3.7 個基點至 2.845%，為 2018 年底來首見的水平。30 年期美國國債殖利率上漲 1.9 個基點至 2.936%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人繼續評估通膨壓力。美國人口普查局上周報告，3 月零售銷售成長 0.5%，略低於《道瓊》預期的 0.6%。最大的銷售驅動力來自加油站。美國勞工統計局周三 (13 日) 報告，追踪批發商支付價格的 3 月生產者物價指數 (PPI) 較上年同月上漲 11.2%，為 2010 年以來的最大漲幅。

前一天發布的消費者物價指數 (CPI) 顯示， 3 月物價較去年同期上漲 8.5%，為 1981 年以來最大漲幅。但當月核心 CPI 僅上漲 0.3%，低於 0.5% 的預測。

在今牛發布的數據方面，4 月商業領袖調查將於美東時間上午 8:30 發布，而 NAHB 調查將於美東時間上午 10 點發布。

股市方面，美國期指周一早盤下跌，因投資人為未來一周的主要第 1 季財報做好準備。

投資者也繼續關注俄烏戰爭的發展。烏克蘭總理什米哈爾 (Denys Shmyhal) 周日 (17 日) 表示，在南部港口馬里烏波爾的剩餘烏克蘭軍隊仍在繼續戰鬥，無視俄羅斯投降的要求。