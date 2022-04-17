兩投信獻策三方法 力抗通膨疫情戰爭黑勢力

美國聯準會 (FED) 進入升息循環，過程中將加大股市波動度，惟後市仍不看淡，若下半年若物價壓力放緩，股市動能有望再增強，復華投信投研團隊仍看好台股、美國及科技股等市場表現，建議現階段可採取「跌時進場、定時定額分散波動風險」兩策略，而凱基投信則指出，可透過「特別股 + 可轉債」，力抗通膨、疫情、戰爭暗黑勢力，掌握後市投資契機。

今年第一季全球股市受 FED 緊縮貨幣政策與俄烏戰事不確定性影響而修正。FED 已於 3 月升息 1 碼，市場預估今、明兩年可能再升息 10 碼，並於 5 月啟動縮減資產負債表。

復華投信投研團隊表示，根據歷史經驗顯示，FED 升息後 1~2 個月，美股有望觸及底部，並隨不確定性消除後開始回升；若下半年物價壓力減緩，原本緊縮的貨幣政策一旦舒緩，將有助提升股市動能。

復華投信投研團隊認為，短期流動性因通膨升息議題與俄烏情勢緊張，加上原物料價格及融資餘額等籌碼面變動，增加不穩定性使市場震盪被放大，建議做好承受比寬鬆貨幣時期高的區間震盪心理準備，若有投資餘裕可趁跌時進場。目前建議中性均衡配置股票型、平衡型、及存續期間較短的信用債券型基金為主，並增加現金部位，留意長期投資機會可能出現。

復華投信指出，台股目前本益比約 13 倍、殖利率則有近 4%，深具投資吸引力，建議可透過一般股票型、中小股票型或具收益分配機制之台股基金，掌握台股投資機會，或透過台股平衡或台股組合型基金配置，兼顧報酬並控制下檔風險。

升息環境下，為了降低資產波動、強化收益來源，凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示，直接受惠升息的金融族群，以及配息順位優先於普通股股東的台灣特別股，搭配上可彈性轉換為股票的可轉換公司債，對基金在收息部位提供多一層保護。

除了在通膨、疫情、戰事等變數環伺下抗震功力一流，遭逢近半年高科技股劇烈修正、近兩年疫情影響衝擊，根據晨星資料顯示，凱基臺灣多元收益多重資產基金（新台幣 A）截至今年 4 月 8 日為止，近 3 個月、近半年、近 2 年以及今年以來的年化標準差皆為同類型基金中最低，抗波動能力也優於同類型基金。

李奇潭表示，凱基臺灣多元收益多重資產基金會隨市況機動調整配置，以目前來說，資產配置中有將近一半配置於特別股，另有四分之一配置於可轉換公司債；若以持股的產業分布來看，金融產業有高達 4 成的比重。李奇潭看重的就是鎖定特別股類債券的特性，在市場震盪時發揮避震效果；並在股價回歸上升軌道時，得以利用可轉債參與股票上漲利得。