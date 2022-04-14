〈美股早盤〉市場消化高通膨數據與企業財報消息 美股漲跌互現

市場消化高通膨數據與美國銀行財報，投資人正在觀察銀行如何抵禦通膨飆升與債市殖利率曲線趨平發出的經濟衰退警告，美股周四（14 日）漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.65%，那斯達克綜合指數下跌 0.51%，標普 500 指數下跌 0.02%，費城半導體指數跌逾 1%。

歐洲央行（ECB）公布最新利率決策，維持三大利率不變，即再融資操作利率維持 0%、邊際貸款利率 0.25%、銀行存款利率 - 0.5%。ECB 聲明表示，「量化寬鬆」購債計畫「應於第三季結束」，首次升息將在「一段時間」之後。

美國勞工部公布最新失業金數據，上周初領失業金人數從前次修正後的 16.7 萬人增加 1.8 萬人至 18.5 萬人，高於市場預期的 17.1 萬人，但上周續領失業金人數低於市場預期，凸顯勞動力市場仍舊吃緊。

俄烏戰爭加劇大宗商品價格上漲，波及全球經濟與影響市場情緒，摩根大通執行長戴蒙 （Jamie Dimon）表示，通膨與衝突正在創造「重大」挑戰。

由於中國疫情延燒且祭出封控措施後仍未見緩解，國際能源總署（IEA）下調全球石油需求成長預測，不過交易員預估全球石油供應將出現短缺。截稿前，西德州原油期貨與布蘭特原油期貨跌近 1.5%。

其他消息方面，市場預估中國將於周五（15 日）降準，中國國務院總理李克強日前表示，要「適時運用降準等貨幣政策工具」，增強出口退稅等政策力道，顯示新冠肺炎疫情反覆，加重經濟下行壓力，促使北京加碼「穩增長」政策。

截至台北時間周四（14 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 2.51%，至每股 46.97 美元

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周四表示要以每股 54.20 美元，總價值約 430 億美元金額敵意併購推特，稱稱這是「最好也是最後」的收購邀約，看到推特有非凡的潛力並將釋放這一潛力，若邀約被拒絕將會重新考慮自己作為股東的立場。消息一出後推特美股盤前一度漲逾 12%。

聯合健康集團 (UNH-US) 早盤上漲 3.03%，至每股 553.29 美元

醫療保險公司聯合健康集團（UnitedHealth Group）美股盤前公布最新財報，上季經調整後每股獲利報 5.49 美元，較市場預期高出 0.11 美元，營收也優於市場預期，主因是受惠「Medicare 優勢計畫」(Medicare Advantage）業務成長，此外該公司還上調全年財測。

高盛 (GS-US) 早盤上漲 1.63%，至每股 327.22 美元

高盛第一季財報表現優於預期，上季營收報 129.3 億美元、每股獲利報 10.76 美元，均優於市場預期的 118.3 億與 8.89 美元。該公司指出，迅速變化的市場環境對本季客戶活動產生重大影響。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月零售銷售年增率報 6.9%，前值 17.6%

美國 3 月零售銷售月增率報 0.5%，預期 0.6%，前值 0.3%

美國 3 月核心零售銷售月增率報 1.1%，預期 1%，前值 0.2%

美國上周（截至 4/9）初領失業金人數報 18.5 萬，預期 17.1 萬，前值 16.7 萬

美國上周（截至 4/2）續領失業金人數報 147.5 萬，預期 150 萬，前值 152.3 萬

美國 3 月進口物價指數月增率報 2.6%，預期 2.3%，前值 1.4%

美國 3 月進口物價指數年增率報 12.5%，預期 11.8%，前值 10.9%

美國 4 月密大消費者信心指數初值預期 59，前值 59.4

華爾街分析：

CAPTRUST 投資長 Michael Vogelzang 表示，對美股仍持謹慎態度，出錯的可能性仍然比正確的可能性大得多。

UBS Global Wealth Management 投資長 Mark Haefele 認為，近期通膨走高的可能性仍是投資人面臨的關鍵風險，可能讓 Fed 進一步加速緊縮計畫，削弱消費者的消費能力，不過通膨將在今年剩餘時間有所緩和，應該能放慢 Fed 貨幣緊縮步伐與緩和鷹派立場。

CIBC Private Wealth 投資長 David Donabedian 表示，投資人試圖了解 Fed 是否走在正確的道路上，以及否能在不拖累經濟成長的情況下降低通膨。