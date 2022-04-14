加拿大央行搶先Fed 升息2碼並啟動縮表

為遏止 30 年來最高通膨，加拿大央行周三（13 日）宣布調升基準利率 2 碼（50 個基點）至 1%，並將於 4 月 25 日停止購買政府債券啟動量化緊縮（QT），同時上調今明兩年通膨與今年經濟成長預期，但下調明年經濟成長展望。

加拿大央行是 G7 國家中首個一次大幅升息 2 碼的央行，搶先美國聯準會（Fed），也是加拿大自 2000 年 5 月以來首次升息 2 碼，創下 22 年來最大升息規模。

加拿大央行祭出有史以來最有力的貨幣緊縮，目的是想在通膨變得棘手之前迅速退出超寬鬆政策。該行聲明表示，通膨升溫的預期可能變得根深蒂固的風險越來越大，將使用貨幣工具使通膨回歸目標水準，並保持通膨預期良好。

縮減資產負債表方面，加拿大央行將從 4 月 25 日開始停止購買政府債券，未來 12 個月在疫情間購買 3,500 億加幣（約 2,750 億美元）債券中約有四分之一即將到期。

《華爾街日報》（WSJ）認為，加拿大央行啟用「大幅加息 + 縮表」的組合拳，是已開發國家央行迄今為止為遏止通膨祭出最激進的政策，預料美國聯準會（Fed）在 5 月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上會採取類似舉措。

加拿大央行將今明兩年的通膨率分別調升至 5.3% 與 2.8%，先前預估分別為 4.2% 與 2.3%，同時也將今年國內生產毛額 (GDP) 成長從先前的 4.0% 小幅上調至 4.2%，不過卻把明年 GDP 成長從 3.5% 下調至 3.2%。

儘管加拿大央行政策聲明偏鷹，但在整個決定中仍有一些相對樂觀的假設，認為隨新冠防疫措施取消和對全球供應鏈中斷緩解，預料明年的供應將大幅增加，滿足強勁的需求。

央行官員還假設加拿大經濟不會受到俄烏戰爭的負面影響，這要歸功於國內的大宗商品產業，而全球通膨壓力最終將有所緩解。不過這些假設若未能實現，升息路徑將需要更加激進。

另一方面，加拿大央行還將其中性利率的預估值從 2.25% 提高到 2.5% 左右，留給央行未來更大的升息空間。

專家看法

加拿大豐業銀行（Bank of Nova Scotia）經濟學家 Derek Holt 表示，加拿大央行離目前預估預估的中性利率還差得遠，加上對通膨預期失控的擔憂加劇，這不會是最後一次升息 2 碼的決策，預料 6 月還會再升息一次。

BMO Capital Markets 首席經濟學家 Doug Porter 也認為，加拿大央行可能 6 月將再次升息 2 碼，並表示有鑑於解決通膨這個艱鉅任務，一些激進的升息行動是有正當理由的。